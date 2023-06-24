Секрет вирощування крупного часнику, доступний абсолютно всім

Виростити крупний часник на городі може будь-хто, адже головний секрет хорошого врожаю полягає навіть не в ґрунті, а в правильному виборі посадкового матеріалу.

Як це зробити, розповіли в Telegram Дача. Сад та Город.

Головний секрет крупних голівок часнику

За словами фахівців, початкова маса посадкового матеріалу, коли мова йде про часник, має велике значення.

Все просто: чим більший садять зубок, тим більше утворюється коренів. А оскільки з коріння до плоду надходять всі необхідні поживні речовини, то й урожай буде більший.

Тим не менш садити великий зубок може бути економічно невигідно, адже зростають витрати на посадковий матеріал. Тому тут варто шукати "золоту середину".

Які ще існують правила вирощування часнику

Полив

Другий важливий секрет - правильний полив. Особливо навесні при посушливій погоді рослина повинна одержувати необхідну кількість води регулярно. Але переливати теж не можна.

Не садіть густо

Не можна загущувати грядку з часником, інакше крупним він не виросте. Висаджувати треба на глибину 5-6 см з інтервалом 10-15 см.

Правильне місце

Часник повинен вирощуватися на сонячній ділянці, а грунт має бути легким і спушеним.

Підкормка

Часник потребує хорошого живлення, особливо в період активного росту. Рекомендується використовувати комплексні та органічні добрива.

Догляд

Важливо видаляти цвітоніжки. Це необхідно, щоб не віднімати у рослини енергію, яка витрачається на формування головок.