Вроджена емпатія - дар або прокляття? Які 7 ознак видають здатність тонко відчувати світ та людей

Що таке емпатія

Емпатія - це коли ви відчуваєте емоції інших та енергію свого оточення настільки глибоко, ніби це були ваші власні емоції. Емпати надзвичайно чутливі та настільки добре усвідомлюють емоції, які вони відчувають від енергій навколо них, почуттів інших людей і колективних життєвих подій, що інколи для емпатів буває важко відрізнити свої відчуття від чужих.

Вони поглинають зовнішню енергію, не усвідомлюючи, підсвідомо, а потім можуть почуватися дивно - від незрозумілої радості до неймовірної втоми.

У певному сенсі емпати сприймають світ зовсім інакше, ніж інші люди. Розвинена емпатія дозволяє розуміти справжні мотиви людей, конструктивно вирішувати конфлікти та захищатись від маніпуляцій.

Природженим емпатам не потрібно розвивати цю якість, але якщо вони мають "стовідсоткову комплектацію", то вона може заважати жити щасливо. Варто навчитися нею керувати та вміти обмежувати, щоб не почуватися постійно виснаженими.

Люди, які спілкуються з емпатами, переважно кажуть, що у них виникають такі відчуття:

"З тобою приємно спілкуватися"

"Ти мене розумієш"

"З тобою так легко"

"Ти така врівноважена людина"

"У спілкуванні з тобою я не боюся нарватися на критику"

"Ти мене надихаєш"

"Ти дуже щирий"

Крім того, емпати часто мають труднощі з встановленням та захистом своїх особистих кордонів. Їм важко говорити "ні" іншим людям. Вони важко справляються з конфліктами та іншими проблемними ситуаціями.

Емоції часом перекривають здатність раціонально мислити, і вони не можуть об'єктивно оцінити ситуацію.

Вони боляче ставляться до критики - втричі сильніше, ніж інші люди. Важкі ситуації та конфлікти вони можуть прокручувати дуже довго і це їх сильно виснажує.

Ознаки природженого емпата

Високій ступінь сприйняття емоцій

Якщо ви часто відчуваєте чужі болі та радості, ніби це ваші власні, це може свідчити про ваш емпатичний дар. Емпат не зможе спокійно пройти повз людину, яка плаче.

Інтуїтивне розуміння оточуючих

Емпати можуть помітити міміку, жести або тон голосу, які інші навіть не помітять. Вони дуже добре розпізнають брехню. Люди з розвиненою емпатію майстерно розуміють нюанси інтонації та тембру голосу, а й ще відчувають емоції інших, як свої власні.

Розвинена інтуїція

Емпати легко можуть передбачити, як людина поведеться в тій чи іншій ситуації. Це говорить про високу соціальну мудрість та розвинений емоційний інтелект.

Вони можуть одразу відчути людину, якій не варто довіряти або навпаки - довіритися. Пояснюється це тим, що емпати вміють добре "читати" інших.

Важко у людних місцях

Сильне сприйняття емоцій інших людей, навіть незнайомих, робить знаходження емпата в людному місці нестерпним. Театри, супермаркети, ярмарки та натовпи людей - це місця, де є скупчення емоцій людей, а отже емпатам там знаходитися важко.

Вміння слухати

Люди часто приходять до емпатів зі своїми проблемами, бо знають, що вони зможуть вислухати та зрозуміти. Це може навіть стати проблемою, бо емпати змушені вислуховувати дуже багато історій, відчувати багато різних емоцій, відділяти їх від своїх і це сильно виснажує.

Важко дивитися насильницькі або трагічні сюжети

Емпатам важко спостерігати за жорстокими та трагічними подіями, які розгортаються у сюжетах новин, у фільмах, незалежно, вигадані вони чи ні. Бо емпати схильні поглинати емоції інших, а інтенсивні емоції, які вони бачать, глибоко на них впливають.

Ненависть до конфліктів

Емоції під час будь-яких конфліктів дуже інтенсивні, тому вони викликають в емпатів відчуття пригніченості. Вони намагаються уникати конфліктів за будь-яку ціну.

Подобається проводити час на природі

Перебування на природі, подалі від чужих емоцій може дати емпату необхідну перерву та можливість розслабитися. Тому вони використовують будь-яку нагоду побути наодинці за містом.