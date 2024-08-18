Якщо ви використовуєте ці 10 фраз, то ви емоційно розумніші за більшість людей

Емоційний інтелект або емоційний розум - це риса, яка притаманна високоефективним людям. Вони завжди знають, що вони роблять, почуваються задоволеними від своєї роботи та мають переважно гарний настрій. На практиці це розбивається на чотири сфери: самосвідомість, самоконтроль, соціальна обізнаність та управління стосунками.

Які 10 фраз використовують люди, що значно емоційно розумніші за інших людей, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на CNBC.

Емоційно розумніші люди мають дуже багато здібностей, які відрізняють їх від інших людей. Це: емоційна самосвідомість, емоційний самоконтроль, адаптивність, орієнтація на досягнення, позитивний світогляд, емпатія, організаційна обізнаність, вплив, управління конфліктами, надихаюче лідерство, коучинг і наставництво, а також командна робота.

Які 10 фраз зазвичай думають або говорять регулярно люди з високим емоційним інтелектом:

Я можу впоратися з цим

Незалежно від того, наскільки напруженим чи тривожним було ваше життя, досконалість у самоконтролі - і зокрема в емоційному самоконтролі, означає, що ви можете не дати таким руйнівним емоціям, як гнів та тривога, заважати вам виконувати те, що вам потрібно. А якщо ви й засмутитеся, то швидко прийдете у норму.

Я можу стати краще, і ти також

Замість того, щоб припускати, що ви чи хтось інший справляється з певною навичкою чи завданням настільки ж добре, наскільки це здається у цей момент, ви розумієте, що всі, включаючи вас, можуть стати краще за допомогою керівництва та практики. Це позитивне бачення дає змогу рухатися з ударами в житті та дозволяє бачити можливості навіть у невдачах.

Я в захваті від цих змін

Ви можете долати невизначеність і адаптуватися до змін замість того, щоб бути жорстоким у тому, як ви реагуєте. Ви прагнете пізнати нові способи діяльності та життя.

Ось, що насправді важливо

Якщо стежити за своєю загальною ціллю, попри все, що вас відволікає протягом дня, це допоможе вам її досягти.

У мене такі думки, тому що…

Мати самосвідомість означає, що ви розумієте, що викликає ваш настрій і як це змушує вас думати, відчувати та бажати діяти. Ви можете розпізнати, наприклад, коли ваші думки походять від почуття гніву, тривоги або смутку. Самосвідомість є необхідною умовою для кращого емоційного самоконтролю та самоконтролю в цілому.

Я розумію, і я піклуюся про вас

Є три види емпатії:

Знати, як хтось думає про те, що відбувається

Відчувати їхні почуття

Турбота про людину

Разом ці три аспекти емпатії створюють близькість і довіру в будь-яких стосунках.

А якщо ви спробуєте зробити це таким чином?

Ви знаєте, як переконати когось дивитися на речі по-вашому. Ви не наказуєте, а підказуєте, як людині зробити щось краще.

Це так багато значить, тому що…

Видатні лідери вимагають від інших найкращих зусиль, говорячи про спільну мету від серця до серця, у спосіб, який резонує.

Ми можемо це вирішити

Талант у вирішенні конфліктів означає, що ви не ігноруєте їх, а можете вислухати всі думки та знайти безпрограшні рішення.

Це може вам допомогти

Коучинг або наставництво є ключовою частиною допомоги в розвитку лідерів на майбутнє, зміцнення вашої команди та організації в довгостроковій перспективі. Ви робите це, надаючи відгуки, пропонуючи підтримку та мотивуючи людей навчатися та розвиватися.