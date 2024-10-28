Врожденная эмпатия - дар или проклятие? Какие 7 признаков выдают способность тонко ощущать мир и людей

Что такое эмпатия

Эмпатия - это когда вы испытываете эмоции других и энергию своего окружения настолько глубоко, как будто это были ваши собственные эмоции. Эмпат чрезвычайно чувствительны и настолько хорошо осознают эмоции, которые они испытывают от энергий вокруг них, чувств других людей и коллективных жизненных событий, иногда для эмпатов бывает трудно отличить свои чувства от чужих.

Они поглощают внешнюю энергию, не осознавая, подсознательно, а затем могут чувствовать себя странно - от непонятной радости до невероятной усталости.

В определенном смысле эмпаты воспринимают мир совсем иначе, чем другие люди. Развитая эмпатия позволяет понимать подлинные мотивы людей, конструктивно разрешать конфликты и защищаться от манипуляций.

Врожденным эмпатам не нужно развивать это качество, но если они имеют "стопроцентную комплектацию", то оно может мешать жить счастливо. Следует научиться ею управлять и уметь ограничивать, чтобы не чувствовать себя постоянно истощенными.

Люди, которые общаются с эмпатами, говорят, что у них возникают такие ощущения:

"С тобой приятно общаться"

"Ты меня понимаешь"

"С тобой так легко"

"Ты такой уравновешенный человек"

"В общении с тобой я не боюсь нарваться на критику"

"Ты меня вдохновляешь"

"Ты очень искренний"

Кроме того, эмпаты часто испытывают трудности с установлением и защитой своих личных границ. Им тяжело говорить "нет" другим людям. Они тяжело справляются с конфликтами и другими проблемными ситуациями.

Эмоции иногда перекрывают способность рационально мыслить, и они не могут объективно оценить ситуацию.

Они больно относятся к критике - втрое сильнее, чем другие люди. Трудные ситуации и конфликты они могут прокручивать очень долго и это сильно истощает их.

Признаки врожденного эмпата

Высокая степень восприятия эмоций

Если вы часто испытываете чужие боли и радости, как будто это ваши собственные, это может свидетельствовать о вашем эмпатическом даре. Эмпат не сможет спокойно пройти мимо плачущего человека.

Интуитивное понимание окружающих

Эмпаты могут заметить мимику, жесты или тон голоса, которые другие даже не заметят. Они очень хорошо распознают ложь. Люди с развитой эмпатией искусно понимают нюансы интонации и тембра голоса, но еще испытывают эмоции других, как свои собственные.

Развитая интуиция

Эмпаты легко могут предсказать, как человек поведет себя в той или иной ситуации. Это говорит о высокой социальной мудрости и развитом эмоциональном интеллекте.

Они могут сразу почувствовать человека, которому не стоит доверять или наоборот - довериться. Объясняется это тем, что эмпаты могут хорошо "читать" остальных.

Трудно в людных местах

Сильное восприятие эмоций других людей, даже незнакомых, делает нахождение эмпата в людном месте невыносимым. Театры, супермаркеты, ярмарки и толпы людей - это места, где есть скопление эмоций людей, а значит, эмпатам там находиться трудно.

Умение слушать

Люди часто приходят к эмпатии со своими проблемами, потому что знают, что они смогут выслушать и понять. Это может даже стать проблемой, ибо эмпаты вынуждены выслушивать большое количество историй, испытывать много разных эмоций, отделять их от своих и это сильно истощает.

Трудно смотреть насильственные или трагические сюжеты

Эмпатам трудно наблюдать за жестокими и трагическими событиями, которые разворачиваются в новостных сюжетах, в фильмах, независимо, выдуманы они или нет. Ибо эмпаты склонны поглощать эмоции других, а интенсивные эмоции, которые они видят, глубоко влияют на них.

Ненависть к конфликтам

Эмоции во время любых конфликтов очень интенсивны, поэтому они вызывают у эмпатов чувство подавленности. Они пытаются избегать конфликтов любой ценой.

Нравится проводить время на природе

Пребывание в природе, подальше от чужих эмоций может дать эмпату необходимый перерыв и возможность расслабиться. Поэтому они используют любую возможность побыть наедине за городом.