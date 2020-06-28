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Во время взрыва на Позняках умер сын экс-нардепа: что о нем известно

STYLERПроисшествия    28.06.2020 - 14:19
Во время взрыва на Позняках умер сын экс-нардепа: что о нем известно
Взрыв на Позняках в Киеве (фото: РБК-Украина)

Взрыв на Позняках привел к смерти пяти человек

Во время взрыва в многоэтажном доме на Позняках в Киеве умер сын бывшего народного депутата от КПУ и известного сепаратиста из Славянска Анатолия Хмелевого. Об этом рассказал известный украинский блогер Денис Казанский в своем Facebook.

Как сообщает блогер, он не знает, разделял ли Александр Хмелевой, сын экс-нардепа Анатолия Хмелевого, его политические взгляды.

"Понятия не имею, разделял ли погибший взгляды своего отца. Не испытываю никакого злорадства по поводу случившегося. Просто уже не в первый раз отмечаю подобные удивительные совпадения", - написал блогер.

Также он рассказал "яркие" факты из биографии его отца.

"В 2014 Хмелевой-старший поддерживал боевиков Стрелкова, а при отступлении уехал вместе с ними в Донецк. Писал письмо депутатам Госдумы РФ с требованием признать ДНР. При этом получал (и, наверное, до сих пор получает) повышенную украинскую пенсию, как бывший нардеп. Квартиру в Киеве Хмелевой-старший получил еще в то время, когда был народным депутатом от КПУ...", - добавил блогер.

Напомним, что ранее в Киеве неадекват решил устроить новый взрыв в многоэтажке.

Также в ГСЧС сообщили, что дом на Позняках может обрушиться второй раз.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новости Украины ПознякипреступленияВзрыв
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