Під час вибуху на Позняках помер син екс-нардепа: що про нього відомо

Вибух на Позняках в Києві (фото: РБК-Україна)

Вибух на Позняках призвів до смерті п'ятьох людей

Під час вибуху в багатоповерховому будинку на Позняках в Києві помер син колишнього народного депутата від КПУ і відомого сепаратиста зі Слов'янська Анатолія Хмелевого. Про це розповів відомий український блогер Денис Казанський у своєму Facebook.

Як повідомляє блогер, він не знає, чи поділяв Олександр Хмельовий, син екснардепа Анатолія Хмелевого, його політичні погляди.

"Поняття не маю, чи поділяв загиблий погляди свого батька. Не відчуваю ніякої зловтіхи з приводу того, що сталося. Просто вже не в перший раз помічаю подібні дивні збіги", - написав блогер.

Також він розповів "яскраві" факти з біографії його батька.

"У 2014 Хмельовий-старший підтримував бойовиків Стрєлкова, а при відступі поїхав разом з ними в Донецьк. Писав лист депутатам Держдуми РФ з вимогою визнати ДНР. При цьому отримував (і, напевно, досі отримує) підвищену українську пенсію, як колишній нардеп. Квартиру в Києві Хмельовий-старший отримав ще в той час, коли був народним депутатом від КПУ...", - додав блогер.

Нагадаємо, що раніше у Києві неадекват вирішив влаштувати новий вибух у багатоповерхівці.

Також в ДСНС повідомили, що будинок на Позняках може обрушитися вдруге.

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Автор: Киселева Анна