Во время учений СИ Бриз Морская охрана спасла парашютиста, которого снесло в море (видео)

Одного из парашютистов во время международных военных учений Sea Breeze-2021 отрабатывали десантирование с вертолета на остров Змеиный, унесло в море

Резкие порывы ветра отнесли военного на значительное расстояние от острова, и он был вынужден спуститься среди моря.



Разыскивали парашютиста все силы морского и воздушного компонента, что находились поблизости. Также, подсоединили пост технического наблюдения и наблюдательную вахту маяка острова.



Осложняли спасательную операцию дождь, северный ветер силой более 10 м/с, и "взволнованное" до 3-4 баллов море. Однако, по пол часа в район поиска прибыл катер "Гриф" Измаильского отряда Морской охраны, который обследовал акваторию и обнаружил парашютиста в открытом море на расстоянии более 1,5 километра на юг от Змеиного.

В пресс-службе отметили, что бойца более 2 часов держали на воде специальные средства спасения, которыми он был снаряжен перед десантированием. Состояние его удовлетворительное. На борт катера подняли военного и доставили в пункт базирования, где его осмотрели медики.



За качественно и оперативно проведенную поисково-спасательную операцию экипаж катера Морской охраны наградили специальными знаками отличия.