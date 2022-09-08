Время реакций публичных людей закончилось: Данилко о молчании своих экс-коллег в РФ

Андрей Данилко рассказал, что в первые дни войны он выходил в эфир ежедневно, у него бывало до 10 эфиров в день. Но через два месяца он взял паузу и ушел из медиапространства.

"После двух месяцев я ушел из публичного пространства, потому что время реакций публичных людей уже закончилось. Сейчас время политологов, экспертов, которые должны дать какую-то раскладку, какую-то информацию. Я уже устал говорить о том, как я встретил войну и где был 24 февраля", - объяснил он.

Украинский артист объяснил, что его бывшими коллегами по шоу-бизнесу, которые продолжают молчать, руководит в первую очередь страх.

"Они так выбрали. Это их выбор. Я отношусь с пониманием. Я, конечно это понять не могу по своим человеческим качествам, но с другой стороны я понимаю - это страх. Они там живут. Наташа Королева - я понимаю почему. Она просто молчит, но дом, это страшно. Я не осуждаю никого, но это я понять не могу", - подчеркнул Данилко.

По словам артиста, с первых дней войны ему писали российские друзья, но много сообщений не было. Кто именно его поддержал - он называть не стал.

Также Данилко высказался об Алле Пугачевой и подчеркнул, что она так красноречиво молчит, что ее позиция многим понятна.

"Она все правильно делает. В ее случае, я вот смотрю, очень многим я бы посоветовал лучше бы они молчали, чем говорили. Молчание – золото. Молчание, кто-то сказал относительно Аллы Борисовны, кажется, Артур Гаспарян, она так красноречиво молчит, — все понятно. Я ее очень уважаю и когда я бывал в трудных ситуациях...

Есть вещи, я ей очень благодарен... Я ее об этом не просил, когда она за меня заступалась на "Евровидении". Пригласила меня, когда я был вообще запрещен для приезда. На открытии "радио Алла" мы выступали, их там всех парализовало", - рассказал артист.