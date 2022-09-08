UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Время реакций публичных людей закончилось: Данилко о молчании своих экс-коллег в РФ

Фото: Андрей Данилко высказался о молчании своих коллег из России (facebook com)
Автор: Анна Шиканова

Андрей Данилко высказался о молчании своих экс-коллег, которые сейчас проживают в России - Ани Лорак, Наташа Королева и другие. Также он прокомментировал реакцию на полномасштабную войну России против Украины со стороны Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Об этом Данилко рассказал в программе "И грянул Грэм".

Андрей Данилко рассказал, что в первые дни войны он выходил в эфир ежедневно, у него бывало до 10 эфиров в день. Но через два месяца он взял паузу и ушел из медиапространства.

"После двух месяцев я ушел из публичного пространства, потому что время реакций публичных людей уже закончилось. Сейчас время политологов, экспертов, которые должны дать какую-то раскладку, какую-то информацию. Я уже устал говорить о том, как я встретил войну и где был 24 февраля", - объяснил он.

Украинский артист объяснил, что его бывшими коллегами по шоу-бизнесу, которые продолжают молчать, руководит в первую очередь страх.

"Они так выбрали. Это их выбор. Я отношусь с пониманием. Я, конечно это понять не могу по своим человеческим качествам, но с другой стороны я понимаю - это страх. Они там живут. Наташа Королева - я понимаю почему. Она просто молчит, но дом, это страшно. Я не осуждаю никого, но это я понять не могу", - подчеркнул Данилко.

По словам артиста, с первых дней войны ему писали российские друзья, но много сообщений не было. Кто именно его поддержал - он называть не стал.

Также Данилко высказался об Алле Пугачевой и подчеркнул, что она так красноречиво молчит, что ее позиция многим понятна.

"Она все правильно делает. В ее случае, я вот смотрю, очень многим я бы посоветовал лучше бы они молчали, чем говорили. Молчание – золото. Молчание, кто-то сказал относительно Аллы Борисовны, кажется, Артур Гаспарян, она так красноречиво молчит, — все понятно. Я ее очень уважаю и когда я бывал в трудных ситуациях...

Есть вещи, я ей очень благодарен... Я ее об этом не просил, когда она за меня заступалась на "Евровидении". Пригласила меня, когда я был вообще запрещен для приезда. На открытии "радио Алла" мы выступали, их там всех парализовало", - рассказал артист.

Кстати, ранее мы писали о том, Андрей Данилко жестко разнес российскую журналистку.

А еще рассказывали о том, что Светлана Лобода объяснила, чем она была занята последние 8 лет и почему продолжала выступать в России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Данилко