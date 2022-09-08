Час реакцій публічних людей закінчився: Данилко про мовчання своїх екс-колег у РФ

Андрій Данилко розповів, що в перші дні війни він виходив в ефір щодня, у нього бувало до 10 ефірів на день. Але через два місяці він взяв паузу і пішов з медіапростору.

"Після двох місяців я пішов з публічного простору, тому що час реакцій публічних людей вже закінчився. Зараз час політологів, експертів, які повинні дати якусь розкладку, якусь інформацію. Я вже втомився говорити про те, як я зустрів війну і де був 24 лютого", - пояснив він.

Український артист пояснив, що його колишніми колегами по шоубізнесу, які продовжують мовчати, керує в першу чергу страх.

"Вони так вибрали. Це їх вибір. Я ставлюся з розумінням. Я, звичайно це зрозуміти не можу за своїми людськими якостями, але з іншого боку я розумію - це страх. Вони там живуть. Наташа Корольова - я розумію чому. Вона просто мовчить, але дім, Це страшно. Я не засуджую нікого, але це я зрозуміти не можу", - підкреслив Данилко.

За словами артиста, з перших днів війни йому писали російські друзі, але багато повідомлень не було. Хто саме його підтримав - він називати не став.

Також Данилко висловився про Аллу Пугачову і підкреслив, що вона так красномовно мовчить, що її позиція багатьом зрозуміла.

"Вона все правильно робить. В її випадку, я ось дивлюся, дуже багатьом я б порадив краще б вони мовчали, ніж говорили. Мовчання - золото. Мовчання, хтось сказав щодо Алли Борисівни, здається, Артур Гаспарян, вона так красномовно мовчить, - все зрозуміло. Я її дуже поважаю і коли я бував у важких ситуаціях...

Є речі, я їй дуже вдячний... Я її про це не просив, коли вона за мене заступалася на "Євробаченні". Запросила мене, коли я був взагалі заборонений для приїзду. На відкритті "Радіо Алла" ми виступали, їх там всіх паралізувало", - розповів артист.