Во время обмена пленными украинка совершила патриотический поступок (фото)

Обмен пленными с боевиками состоялся (фото: ssu.gov.ua)

Заложница боевиков во время обмена пленными поразила своей смелостью

Обмен пленными между украинской стороной и представителями ОРДЛО состоялся 29 декабря по формуле 120 от Киева и 80 от боевиков "Л/ДНР". Во время самого обмена бывшая узница "ЛНР" Елена Сорокина вышла из автобуса в куртке, на которой было написано "Моя держава Україна". Снимок с дончанкой попал в социальные сети.

Жительницу Первомайска Елену Сорокину, которая была владелицей зоомагазина "Любимый", похитили осенью 2018 года. Боевики выдвинули ей обвинение обвинение в "сотрудничестве с украинскими спецслужбами". Террористы изначально направили женщину "на подвал", после этого она оказалась в тюрьме.

Долгое время Елену разыскивали друзья, но попытки найти ее не заканчивались успехом. Миссия ООН установила, что жительница Первомайска находится у боевиков "ЛНР".

Женщина совершила смелый поступок во время обмена пленными (фото из соцсетей)

Отметим, что бывшие пленники после обмена в Горловке сели в самолет, который приземлится в Киеве, в аэропорту Борисполь. На месте украинцев будет встречать президент Владимир Зеленский. Во время перелета пленных глава государства общается с родственниками бывших узников в аэропорту.