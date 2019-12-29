Під час обміну полоненими українка зробила патріотичний вчинок (фото)

Обмін полоненими з бойовиками відбувся (фото: ssu.gov.ua)

Заручниця бойовиків під час обміну полоненими вразила своєю сміливістю

Обмін полоненими між українською стороною та представниками ОРДЛО відбувся 29 грудня за формулою 120 від Києва і 80 від бойовиків "Л/ДНР". Під час самого обміну колишня ув'язнена "ЛНР" Олена Сорокіна вийшла з автобуса в куртці, на якій було написано "Моя держава Україна". Знімок з дончанкой потрапив в соціальні мережі.

Мешканку Первомайська Олену Сорокіну, яка була власницею зоомагазину "Улюблений", викрали восени 2018 року. Бойовики висунули їй обвинувачення звинувачення у співпраці з українськими спецслужбами". Терористи спочатку направили жінку "на підвал", після цього вона опинилася у в'язниці.

Довгий час Олену розшукували друзі, але спроби знайти її не закінчувалися успіхом. Місія ООН встановила, що мешканка Первомайська знаходиться у бойовиків "ЛНР".

Жінка зробила сміливий вчинок під час обміну полоненими (фото з соцмереж)

Зазначимо, що колишні полонені після обміну в Горлівці сіли в літак, який приземлиться в Києві, в аеропорту Бориспіль. На місці українців зустрічатиме президент Володимир Зеленський. Під час перельоту полонених глава держави спілкується з родичами колишніх в'язнів в аеропорту.