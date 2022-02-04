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Во время матча Украина-Россия болельщикам запретили петь "Путин - х*ло"

Автор: Владимир Костырин

4 февраля в Нидерландах сборная Украины по футзалу встречается с россиянами в рамках полуфинала Евро 2022.

В этом сверхважном матче для нашей команды не обошлось без курьезов.

Во время матча по футзалу болельщики сборной Украины, которые поддерживают нашу сборную в Амстердаме, время от времени выкрикивали лозунг "Слава Украине! Героям Слава!". Эти слова слышали все зрители полуфинального матча в разных уголках мира.

Также заядлые болельщики сначала кричали, а потом затянули известную на весь мир песню про Путина.

Но во время очередного "певческого перформанса" диктор обратился к присутствующим на матче зрителям на украинском языке и попросил "перестать петь песни неспортивного характера".

После этого песню о хозяине Кремля на трибунах петь перестали.

Но лозунги в поддержку сине-желтой сборной не утихли, а наоборот - взорвались с новой силой. Также не забыли болельщики напомнить присутствующим в зале россиянам о то, что "Крым - это Украина".

Заметим, что болельщиков сборной России вообще не слышно.

Видео: первый мяч украинской сборной в ворота соперника

Матч по футзалу Украина-Россия в Амстердаме 4 февраля (фото: скриншот с видео)

Напомним, ранее президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко заявил, что украинские спортсмены не пожмут руки российским футзалистам перед полуфиналом евро.

Добавим, что накануне капитан сборной Украины Петр Шотурма пообещал "положить душу и тело за такой матч", перефразировав слова государственного гимна.

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Футбол