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Украина – Россия: капитан сборной по футзалу пообещал "положить душу и тело" в полуфинале Евро-2022

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Амстердам, Четверг 03 февраля 2022 18:16
Украина – Россия: капитан сборной по футзалу пообещал "положить душу и тело" в полуфинале Евро-2022 Фото: Петр Шотурма (twitter.com/UEFAFutsal)
Автор: Андрей Вырва

Капитан сборной Украины по футзалу Петр Шотурма рассказал о своих ожиданиях от игры с Россией в полуфинале Чемпионата Европы-2022.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sportarena.

"Нашей первой задачей было выйти из группы, а после первой игры увидели, над чем работать, поскольку каждая команда очень сильная и отдает все ради победы.
Фортуна была на нашей стороне и мы вышли из группы. Потом играли с Казахстаном отдали все силы и, возможно, удача была на нашей стороне" – сказал Шотурма.

Также капитан сборной благодарен другим украинским спортсменам, маленьким детям и болельщикам, которые выставляют видео с поддержкой наших футзолистов.

Шотурма рассказал, что игроки сборной не обращают внимание, на то, что букмекеры не верят в сборную Украины, потому что главное, что наши ребята верят в свои силы и характер.

"Пока очень хороший турнир, за счет духа, характера бойцовских качеств удалось выйти в полуфинал. А дальше скажу, немного перефразируя наш Гимн: "Душу и тело положим за такой матч". У нас была мечта выйти против Казахстана и победить, сейчас другая мечта . Идем за ней", – заявил Петр Шотурма.

Также капитан сборной ответил на вопрос, считает ли Россию сильнее ввиду рейтинга. "Если посмотреть по рейтингу, то Россия на первом месте, а мы в десятке. Но мы имеем заготовки на матч, которые помогут нам", – сказал Шотурма.

Напомним, что матч 1/2 финала Евро между Украиной и Россией состоится 4 февраля в 17:55 в Амстердаме. Трансляцию можно посмотреть на платформе "Суспильне Спорт".

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