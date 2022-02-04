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Украина – Россия: главное в день поединка за финал футзального Евро-2022

Новина українською →
Амстердам, Пятница 04 февраля 2022 13:25
Украина – Россия: главное в день поединка за финал футзального Евро-2022 Фото: Сборная Украины по футзалу (twitter.com/UEFAFutsal)
Автор: Антон Федорцив

Сегодня, 4 февраля, сборная Украины встретится с россиянами в рамках 1/2 финала чемпионата Европы по футзалу 2022 года. Матч состоится в Амстердаме.

Об основном в день поединка - в этой новости РБК-Украина.

Украина и Россия разыграют путевку в финал чемпионата в пятницу, 4 февраля. Начало поединка – в 18:00.

В прямом эфире поединок покажет телеканал UA: Первый начиная с 17:55. Онлайн посмотреть матч Украина – Россия можно на платформе "Суспильне Спорт", а также на портале UEFA.tv.

Украина, по мнению букмекеров, является аутсайдером противостояния. Ставки на победу "сине-желтых" принимают в диапазоне 5,49-7,00. На победу России коэффициент значительно ниже – от 1,22 до 1,37.

Накануне капитан сборной Украины Петр Шотурма пообещал "положить душу и тело за такой матч", перефразируя слова государственного гимна. По его словам,"сине-желтые" имеют домашние заготовки для России.

Украина – Россия: главное в день поединка за финал футзального Евро-2022

Зато наставник команды Александр Косенко заявил, что не боится соперника. Тренер пообещал приложить максимум усилий, чтобы отблагодарить украинцев за поддержку футзалистов.

На пути к 1/2 финала сборная Украины прошла групповой этап, где соперниками были нидерландцы, сербы и португальцы. В четвертьфинале украинцы перестреляли Казахстан (5:3).

Высочайшим достижением в истории сборной Украины остается "серебро" на Евро-2001 и Евро-2003. Тогда украинцы в финалах уступили испанцам и итальянцам соответственно.

К слову, президент Ассоциации футзала Украины анонсировал, что "сине-желтые" не пожмут руки россиянам перед стартом поединка.

Также ранее вспомнили самые яркие победы украинцев над представителями России в разных видах спорта.

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