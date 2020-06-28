Вредные продукты, которые мы даем детям: исключите их из рациона

Дети практически с рождения употребляют продукты, в которых очень много сахара. И часто родители даже не подозревают, что такая еда совершенно не годится для детского рациона.

У детей от таких продуктов снижается чувствительность вкусовых рецепторов, и обычная еда становится для них безвкусной. Также некоторые продукты могут быть опасны для малышей в силу физиологических особенностей. Список таких продуктов предоставил портал Adme.

Соки в упаковках. У них удобная и яркая упаковка, которая нравится детям, но в одном стакане такого сока содержится около 5-6 ч.л. сахара. Постоянное употребление таких соков нарушает углеводный обмен у малышей. Американская академия педиатрии рекомендует детям давать кусочки фруктов, а не соки. В крайнем случае – свежевыжатый сок или смузи.

Манная каша. В такой каше нет ничего, кроме углеводов. При переработке в манной крупе убиваются все витамины и микроэлементы и это калорийная и пустая еда, которую ребенку давать не стоит. Полезными считаются: гречневая, овсяная, перловая и пшенная.

Йогурты. Для того, чтобы подобрать йогурт для ребенка, нужно внимательно читать этикетки и разбираться в составе. Натуральные йогурты имеют маленький срок действия и стоят в холодильниках, а не на обычных полках. Кроме того, в них почти нет жиров, сахара и калорий. Йогурты с добавками вызывают у детей риск развития диабета и лишний вес.

Сухие завтраки. Все разрекламированные завтраки на самом деле не содержат никаких питательных веществ и витамина, однако там есть сахар в большом количестве. При изготовлении из зерен кукурузы, пшеницы, овса удаляются все оболочки и остаются только углеводы. Кроме того, насытиться таким завтраком будет сложно, лучше заменить обычной кашей с фруктами и орехами.

Глазированный сырок. В его составе много сахара, а также ароматизаторов и усилителей вкуса. Они сильно перебивают вкус и оценить качество творога просто невозможно. В состав также могут попасть консерванты, которые вредны не только детям, но и взрослым. Замените такой сырок обычным творогом с ягодами и фруктами.

Мед. Этот продукт сам по себе весьма полезен, но маленьким детям, особенно до двух лет его давать не рекомендуется. В меде могут быть бактерии, которые в силу возрастных особенностей маленького ребенка могут привести к острому инфекционному заболеванию или вызвать аллергическую реакцию.

Виноград. В винограде содержится большое количество витаминов и минералов, но для маленьких детей он несет опасность. Эти ягоды тяжелы для пищеварительной системы и дети тяжелее его переваривают и может даже появиться боль в животе. Кроме того, виноградины круглые и скользкие и ребенок может подавиться. До двух лет более полезно давать бананы.

Детские мультивитамины. Витамины ребенок должен получать из пищи, а дополнительно давать малышу красивых медвежат стоит только по предписанию врача. В любом случае проконсультируйтесь с педиатром.

Молочные коктейли. Родители часто выбирают такие коктейли как альтернативу газированным напиткам. Однако по вредности они почти одинаковы, так как в молочных коктейлях содержится большое количество сахара и жиров. Регулярное употребление таких напитков может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний у детей.

Напомним, ранее мы писали о том, какой молочный напиток самый опасный для детского рациона.

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