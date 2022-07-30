Эти вредные насекомые могут уничтожить ваш сад: эффективные методы борьбы

Для того, чтобы сад был в прекрасном состоянии, нужно уделять очень много внимания. Серьезной проблемой являются вредители, которые могут нанести большой вред. Несмотря на то, что насекомые играют важную роль в экосистеме, некоторые виды могут "уничтожить" растения.

Пятнистая трава, свернутое, обесцвеченные или испорченные листья - лишь некоторые признаки того, что в саду есть вредители.

Пестициды всегда должны быть последней мерой в борьбе с нежелательными насекомыми. Все потому, что они могут нанести вред растениям.

Какие насекомые могут нанести вред саду

Журавлиные мухи

Эти жуки похожи на комаров, которые не только мешают летним вечерам, но и могут тайно уничтожить газон.

Если вы заметили, что трава стала пятнистой или обесцветилась, прежде всего следует проверить почву.

Личинки мухи журавля, также известные как кожанки, любят застревать в корнях травы. Они выходят на поверхность почвы только поздней весной и осенью, то есть избавиться от них можно только в эти периоды.

Однако необходимо бороться с мухами-журавлями, которые откладывают яйца до конца лета, чтобы предотвратить повторение цикла. Они любят влажные места для откладывания яиц, поэтому состригайте траву чаще и избегайте чрезмерного полива.

Для борьбы с клюквенными мухами можно еще использовать кислотное питательное вещество для газона, например сульфат железа, которое поможет укрепить траву и отпугнет мух. В сентябре можно использовать органический биологический спрей, чтобы предотвратить вылупление личинок, когда они выйдут на поверхность.

Тля

Ярым садоводам знакомы проблемы, которые может повлечь тля. Эти крошечные вредители могут нанести значительный вред растениям и даже способствовать росту грибов.

Вы можете увидеть, заражено ли ваше растение тлей, за пожелтевшей или скрученным листьям, деформированными цветами или плодами, а также черными листьями или стеблями.

Эксперты советуют создать собственный инсектицид, смешав несколько чайных ложек средства для мытья посуды или уксуса в бутылке с водой. Нужно обильно опрыскивать растения смесью, которая поможет разрушить внешнюю оболочку насекомого и убить ее.

Паутинный клещ

Такого вредителя можно узнать по двум темным пятнам на спине.

Они появляются в жаркую сухую погоду, особенно на комнатных растениях и в теплице.

Чтобы отпугнуть их, нужно регулярно опрыскивать растения и держать миски с водой вокруг комнатных растений, чтобы создать больше влажности.

Эфирные масла, такие как масло лимона и мяты перечной, также токсичны для паутинных клещей, поэтому смесь воды и нескольких капель масла может эффективно помочь избавиться от вредителей.

Гусеницы самшита

Гусеницы обычно вылупляются весной, и их можно найти в саду в течение всего лета. Хотя многие разновидности гусеницы относительно безвредны, но некоторые виды, такие как гусеница самшита, могут полностью уничтожить растения.

Таких вредителей можно узнать по их зеленому цвету с черными и белыми пятнами или по перепонке на листьях.

Лучший способ избавиться от этих гусениц - это срывать их вручную.