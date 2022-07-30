Ці шкідливі комахи можуть знищити ваш сад: ефективні методи боротьби

Для того, щоб сад був у чудовому стані, потрібно приділяти дуже багато уваги. Серйозною проблемою є шкідники, які можуть завдати великої шкоди. Попри те, що комахи відіграють важливу роль в екосистемі, деякі види можуть "знищити" рослини.

Плямиста трава, згорнуте, знебарвлене або зіпсоване листя - лише деякі ознаки того, що у саду є шкідники.

Пестициди завжди повинні бути останнім заходом у боротьбі з небажаними комахами. Все тому, що вони можуть завдати шкоди рослинам.

Які комахи можуть завдати шкоди саду

Журавлині мухи

Ці жуки схожі на комарів, які не тільки заважають літніми вечорами, але й можуть таємно знищити газон.

Якщо ви помітили, що трава стала плямистою або знебарвилася, перш за все слід перевірити ґрунт.

Личинки мухи журавля, також відомі як шкірянки, люблять застрягати в корінні трави. Вони виходять на поверхню ґрунту лише пізньою весною та восени, тобто позбутися їх можна лише в ці періоди.

Проте необхідно боротися з мухами-журавлями, які відкладають яйця до кінця літа, щоб запобігти повторенню циклу. Вони люблять вологі місця для відкладання яєць, тому зістригайте траву частіше та уникайте надмірного поливу.

Для боротьби з журавлиними мухами можна ще використовувати кислотну поживну речовину для газону, як-от сульфат заліза, яка допоможе зміцнити траву та відлякає мух. У вересні можна використовувати органічний біологічний спрей, щоб запобігти вилупленню личинок, коли вони вийдуть на поверхню.

Попелиця

Затятим садівникам знайомі проблеми, які може спричинити попелиця. Ці крихітні шкідники можуть завдати значної шкоди рослинам і навіть сприяти зростанню грибків.

Ви можете побачити, чи заражена ваша рослина попелицею, за пожовклим або скрученим листям, деформованими квітами або плодами, а також чорним листям або стеблами.

Експерти радять створити власний інсектицид, змішавши кілька чайних ложок засобу для миття посуду чи оцту у пляшці з водою. Потрібно рясно обприскувати рослини сумішшю, яка допоможе зруйнувати зовнішню оболонку комахи та вбити її.

Павутинний кліщ

Такого шкідника можна впізнати за двома темними плямами на спині.

Вони з'являються у жарку суху погоду, особливо на кімнатних рослинах і в теплиці.

Щоб відлякати їх, потрібно регулярно обприскувати рослини і тримати миски з водою навколо кімнатних рослин, щоб створити більше вологості.

Ефірні олії, як-от олія лимона і м'яти перцевої, також токсичні для павутинних кліщів, тому суміш води та кількох крапель олії може ефективно допомогти позбутися шкідників.

Гусениці самшиту

Гусениці зазвичай вилуплюються навесні, і їх можна знайти у саду протягом усього літа. Хоча багато різновидів гусениці відносно нешкідливі, але деякі види, як-от гусениця самшиту, можуть повністю знищити рослини.

Таких шкідників можна впізнати за їх зеленим кольором із чорними та білими плямами або за перетинкою на листі.

Найкращий спосіб позбутися цих гусениць - це зривати їх вручну.