Их вредно есть: украинцев предупредили о продукте с опасным "сюрпризом"

Почему рыбные снеки вредны?

Как рассказала специалист, в рыбных снеках находится низкокалорийное сырье. Эксперт добавила, что обычно они либо несвежими и некачественными, либо зараженными гельминтами.

"Представьте себе, когда у вас свежая и нормальная рыба, вы конечно будете продавать ее по высокой цене, потому что она имеет красивый внешний вид. И конечно, отходы рыбного производства очень часто используют для таких снеков, потому что вы не сможете сориентироваться - здесь рыба или отходы рыбы, или что здесь вообще осталось", - пояснила Янчик.

Как выбрать качественную продукцию?

По словам эксперта, ни в коем случае нельзя покупать рыбные снеки на развес. Ведь так, вы не сможете никогда проследить срок годности. Потому что для этого продукта это очень важно.

"Также я бы все же покупала у проверенного бренда, и не очень часто, потому что там большое количество соли, а это не очень полезно. И, конечно же, в индивидуальной упаковке", - добавила специалист.

По ее словам, на упаковке должен быть указан состав. Она говорит, что соль - это очень хороший консервант.

"Иногда используют консервант сорбат калия или сорбат натрия и так далее. Это идеальный состав. Но очень часто наши производители грешат и конечно, для того, чтобы вы максимально насладились вкусом, добавляют глутамат натрия или другие усилители вкуса", - рассказала Янчик.