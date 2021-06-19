Їх шкідливо їсти: українців попередили про продукт з небезпечним "сюрпризом"

Чому рибні снеки шкідливі?

Як розповіла фахівець, в рибних снеках знаходиться низькокалорійна сировина. Експерт додала, що зазичай вони або несвіжими та неякісними, або ж зараженими гельмінтами.

"Уявіть собі, коли у вас свіжа і нормальна риба, ви звичайно будете продавати її за високою ціною, тому що вона має гарний зовнішній вигляд. І звичайно, відходи рибного виробництва дуже часто використовують для таких снеків, тому що ви не зможете зорієнтуватись - тут риба чи відходи риби, чи що тут взагалі залишилось", - пояснила Янчик.

Як вибрати якісну продукцію?

За словами експерта, в жодному разі не можна купувати рибні снеки на вагу. Адже так, ви не зможете ніколи прослідкувати термін придатності. Тому що для цього продукту це дуже важливо.

"Також я б все ж таки купувала у перевіреного бренду, і не дуже часто, тому що там велика кількість солі, а це не дуже корисно. І, звичайно ж, в індивідуальному упакуванні", - додала фахівець.

За її словами, на упаковці має бути зазначений склад. Вона каже, що сіль - це дуже хороший консервант.

"Інколи використовують консервант сорбат калію або сорбат натрію і так далі. Це ідеальний склад. Але дуже часто наші виробники грішать і звичайно, для того, щоб ви максимально насолодились смаком, додають глутамат натрію чи інші підсилювачі смаку", - розповіла Янчик.