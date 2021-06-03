Эта мебель опасна для здоровья: может стать причиной даже рака

Выбрать мебель для дома всегда сложно, поэтому чаще всего, чтобы не тратить много времени и денег, легче приобрести мебель из ДСП. Но, как оказывается, она содержит в себе немало скрытых секретов.

Об этом рассказали эксперты в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина".

Обычно, когда покупают мебель, думают чтобы было современно и недорого. Поэтому статистика свидетельствует, что 60% украинцев выбирают мебель из ДСП - древесно-стружечной плиты. Этот материал получают из прессованных мелких древесных стружек, которые скрепляют между собой клеем.

Чем вредна дешевая мебель из ДСП?

По словам главы Агентства по химической безопасности Дениса Павловского, фенолформальдегидные смолы являются очень опасными. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения и Международное агентство изучения рака классифицируют их как канцерогены. Поэтому, пользование такой мебелью может привести к раку различных органов.

Также смолы негативно влияют на сердечно-сосудистую систему и на органы дыхания. Они могут вызывать нарушения зрения и дыхания.

"Высокие концентрации влияют на функцию печени. Особенно осторожными надо быть людям пожилого возраста! Ведь смолы имеют негативное влияние на функцию почек и печени, а для пожилых людей это как фактор риска",- рассказывает терапевт Михаил Соколовский.

Как уберечь свое здоровье?

Специалисты советуют как можно скорее убрать из квартиры старую мебель из ДСП, покрытую акриловым лаком.

Потому что лак служил барьером, чтобы все фенолформальдегидные смолы не выделялись. Если вы заметили, что старая мебель из ДСП полущилась, их нужно выбросить. Ведь через все эти трещины будут выделяться смолы, которые будут подвергать опасности.

Как выбрать безопасную мебель?

Если все-таки вы собираетесь приобрести мебель или древесину из ДСП, обращайте внимание на маркировку.

Маркировка Е2 говорит о некачественной мебели из ДСП, такие изделия запрещено ставить в домах и учебных заведениях.

Маркировка Е1 означает, что древесина высокого качества и не содержит в себе опасного количества фенолформальдегидных смол. Поэтому ею можно обустраивать жилые дома.