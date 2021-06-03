Ці меблі небезпечні для здоров'я: можуть стати причиною навіть раку

Вибрати меблі для будинку завжди складно, тому найчастіше, аби не витрачати багато часу і грошей, легше придбати меблі з ДСП. Але, як виявляється, вони містять у собі чимало прихованих секретів.

Про це розповіли експерти в програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Зазвичай, коли купують меблі думають аби було сучасно і не дорого. Тому статистика свідчить, що 60% українців обирають меблі з ДСП – деревинно-стружкової плити. Цей матеріал отримують з пресованих дрібних деревинних стружок, які скріплюють між собою клеєм.

Чим шкідливі дешеві меблі з ДСП?

За словами голови агенції з хімічної безпеки Дениса Павловського, фенолформальдегідні смоли є дуже небезпечними. Окрім того, Всесвітня організація охорони здоров'я і Міжнародна агенція вивчення раку класифікують їх як канцерогени. Тому, користування такими меблями може призвести до раку різних органів.

Також смоли негативно впливають на серцево-судинну систему та на органи дихання. Вони можуть викликати порушення зору та дихання.

"Високі концентрації впливають на функцію печінки. Особливо обережними треба бути людям літнього віку! Адже смоли мають негативний вплив на функцію нирок і печінки, а для людей похилого віку це як фактор ризику",- розповідає терапевт Михайло Соколовський.

Як вберегти своє здоров'я?

Спеціалісти радять якомога швидше прибрати з квартири старі меблі з ДСП, покриті акриловим лаком.

Тому що, лак слугував бар'єром, щоб всі фенолформальдегідні смоли не виділялися. Якщо ви помітили, що старі меблі з ДСП полущились, їх потрібно викинути. Адже через всі ці тріщини будуть виділятись смоли, які наражатимуть на небезпеку.

Як обрати безпечні меблі?

Якщо все-таки ви збираєтесь придбати меблі або деревину з ДСП, звертайте увагу на маркування.

Маркування Е2 говорить по неякісні меблі з ДСП, такі вироби заборонено ставити у будинках та навчальних закладах.

Маркування Е1 означає, що деревина високої якості та не містить у собі небезпечної кількості фенолформальдегідних смол. Тому нею можна облаштовувати житлові будинки.