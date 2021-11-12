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Чому шкідливий імбир та кому його категорично не можна вживати: будьте обережні

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П'ятниця 12 листопада 2021 07:03
Чому шкідливий імбир та кому його категорично не можна вживати: будьте обережні Кому не можна вживати імбир (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Багато людей для пікантного, або гострого смаку додають у страву імбир. Зокрема, цей продукт активно вживають у зимовий період у вигляді напоїв в поєднанні з лимоном та медом. Однак, якщо його вживати у великих кількостях, то він може сильно нашкодити.

Зокрема, свіжий імбир додають у святкові страви, адже він дає гострий смак, який добре поєднується з більш важкими стравами, пише Eat This, Not That.

А от сушений імбир додають святкові випічки, а саме печива. Також він чудово поєднується з корицею, гвоздикою та кардамоном.

Чому шкідливий імбир

Свіжий імбир не можна вживати постійно у великій кількості. Однак, як відомо, такий подають до суш, аби нейтралізувати смак сирої риби. Тому, якщо вживати у великій кількості, то він може подразнити слизову оболонку рота та горла, і тоді може з'явитись неприємне поколювання.

Важливо, що особливо заборонено захоплюватись цим продуктом "новачкам", адже така незвичка їжа може сприйнятися дуже важко.

Окрім того, імбирні добавки вважаються безпечними, але занадто великі дози можуть викликати несподівані симптоми. Зокрема, такі як судоми в шлунку, здуття живота та гази.

Імбир також протипоказаний тим, хто страждає гастритом, виразкою шлунка, захворюваннями шлунково-кишкового тракту, печінки та серцево-судинної системи. Не можна вживати імбир на пізніх термінах вагітності та під час лактації.

Також слід виключити імбир з раціону при кровотечах та під час приймання препаратів, які знижують тиск, і при цукровому діабеті.

Раніше ми повідомляли, що лікар розповіла, як швидко занапастити імунітет.

Також ми писали, що нутриціолог дала простий список продуктів проти запалень.

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