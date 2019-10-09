Можно и даже нужно: Супрун развеяла мифы о беременности

Супрун дала рекомендации беременным женщинам касательно их сексуальной жизни в этот период
Во время беременности можно заниматься сексом. При этом это можно делать на всех сроках беременности. Об этом бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун написала на своей странице в Facebook.
Супрун отметила, что во время беременности можно и даже нужно заниматься вагинальным сексом, если совпадают все условия:
Не покупайте мультивитамины: Супрун сделала важное заявление
Супрун рассказала об интиме во время беременности (фото: facebook.com/ulanasuprun)
Супрун также отметила, что не стоит бояться секса во время беременности, поскольку эмбрион защищен амниотической жидкостью, маткой, слизистой пробкой в цервикальном канале, потому ему ничего не повредит.
Кроме того, сокращения матки во время оргазма не могут вызвать преждевременные роды.
При этом во время беременности необходимо внимательно отнестись к заболеваниям, которые передаются половым путем. Беременность не означает, что можно забыть о контрацепции.
Отказаться от презерватива можно в том случае, если вы оба не имеете ни одной активной болезни, например проявление генитального герпеса, и точно поддерживаете моногамные отношения.