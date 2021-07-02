Вратарь вообще вышел на поле? Матч украинской команды закончился со счетом 22:0

Если пересмотреть хронологию матча, то получается, что луганчане забивали в ворота соперников каждые четыре минуты. А последние три гола влетели в ворота турецкого клуба всего за две минуты.



Авторы голов:

5 мин. - Александр Гладкий (1: 0)

9 мин. - Шахаб (2: 0)

13 мин - Дмитрий Хомченовский (3: 0)

15 мин. - Жуниньо (4: 0)

19 мин. - Владислав Кабан (5: 0)

22 мин - Сергей Булеца (6: 0)

35 мин. - Максим Имереков (7: 0)

39 мин. - Жуниньо (8: 0)

43 мин - Виталий Вернидуб (9: 0)

45 мин. - Денис Фаворов (10: 0)

50 мин. - Максим Хлань (11: 0)

51 мин - Артем Громов (12: 0)

55 мин - Денис Нагнойный (13: 0)

58 мин - Кристиан (14: 0)

59 мин. - Агрон Руфат (п) (15: 0)

68 мин. - Егор Назарин (16: 0)

75 мин. - Ахмед Алибеков (п) (17: 0)

76 мин. - Владислав Емец (18: 0)

79 мин. - Максим Казаков (19: 0)

85 мин - Даниил Алефиренко (20: 0)

86 мин. - Денис Янаков (21: 0)

87 мин. - Даниил Алефиренко (22: 0)

Заметим, что "Макуспор" - это футбольная команда университета имени Бурдура Мехмета Акифа Ерсоя, которая с будущего сезона будет выступать во втором дивизионе Турции.

В социальных сетях тем временем юзеры шутят об исходе товарищеского матча "Зари".

А у противника вратарь вообще вышел на поле?

А зачем такие спарринги устраивать? Лучше между собой сыграть

И пусть все соперники ох***ют!

Удари в площину теж треба тренувати

Вони хоч на полі були?

Вот бы так Динамо или Шахтер порвать, было бы прикольно

Это даже не хоккей

Воротар певно пішов по пиво

Добавим, что крупнейший в истории футбольных матчей счет был зафиксирован в 2002 году. В чемпионате Мадагаскара поединок между "Стад Олимпик Л'Эмирн" и "Адемой" завершился со счетом 0:149.

Самые счета в футбольных матчах