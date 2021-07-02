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Вратарь вообще вышел на поле? Матч украинской команды закончился со счетом 22:0

Автор: Дмитрий Войналович

Луганская "Заря", которая сейчас проводит летние сборы в Турции, в последнем поединке победила клуб "Макуспор" из города Бурдур с нетипичным для футбольных матчей счетом 22:0.

Интересно, что в этом матче отличился почти каждый игрок третьей команды украинской Премьер-лиги. Только Даниил Алефиренко сделал дубль.

Если пересмотреть хронологию матча, то получается, что луганчане забивали в ворота соперников каждые четыре минуты. А последние три гола влетели в ворота турецкого клуба всего за две минуты.


Авторы голов:

5 мин. - Александр Гладкий (1: 0)

9 мин. - Шахаб (2: 0)

13 мин - Дмитрий Хомченовский (3: 0)

15 мин. - Жуниньо (4: 0)

19 мин. - Владислав Кабан (5: 0)

22 мин - Сергей Булеца (6: 0)

35 мин. - Максим Имереков (7: 0)

39 мин. - Жуниньо (8: 0)

43 мин - Виталий Вернидуб (9: 0)

45 мин. - Денис Фаворов (10: 0)

50 мин. - Максим Хлань (11: 0)

51 мин - Артем Громов (12: 0)

55 мин - Денис Нагнойный (13: 0)

58 мин - Кристиан (14: 0)

59 мин. - Агрон Руфат (п) (15: 0)

68 мин. - Егор Назарин (16: 0)

75 мин. - Ахмед Алибеков (п) (17: 0)

76 мин. - Владислав Емец (18: 0)

79 мин. - Максим Казаков (19: 0)

85 мин - Даниил Алефиренко (20: 0)

86 мин. - Денис Янаков (21: 0)

87 мин. - Даниил Алефиренко (22: 0)

Заметим, что "Макуспор" - это футбольная команда университета имени Бурдура Мехмета Акифа Ерсоя, которая с будущего сезона будет выступать во втором дивизионе Турции.

В социальных сетях тем временем юзеры шутят об исходе товарищеского матча "Зари".

  • А у противника вратарь вообще вышел на поле?
  • А зачем такие спарринги устраивать? Лучше между собой сыграть
  • И пусть все соперники ох***ют!
  • Удари в площину теж треба тренувати
  • Вони хоч на полі були?
  • Вот бы так Динамо или Шахтер порвать, было бы прикольно
  • Это даже не хоккей
  • Воротар певно пішов по пиво

Добавим, что крупнейший в истории футбольных матчей счет был зафиксирован в 2002 году. В чемпионате Мадагаскара поединок между "Стад Олимпик Л'Эмирн" и "Адемой" завершился со счетом 0:149.

Самые счета в футбольных матчах

  • 36:0 - в матче за Кубок Шотландии 1885 года между клубами "Арбоат" и "Бон Аккорд".
  • В том же году в Шотландии поединок между "Данди Харп" и "Абердин Роверс" закончился со счетом 35:0.
  • В отборе на ЧМ 2002 Австралия победила Американское Самоа со счетом 31:0. Этот результат остается самым крупным из всех официально зарегистрированных ФИФА с участием сборных команд.
  • В рамках тихоокеанских игр 1971 года сборная Таити разгромила футболистов с Островов Кука со счетом 30:0.
  • Один из свежих рекордов - 27:0. Такой счет случился в товарищеском матче "Вильярреал" - "Надава".

Ранее мы писали, что футболисты сборной начали говорить на украинском после "языкового скандала".

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