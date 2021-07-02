Вратарь вообще вышел на поле? Матч украинской команды закончился со счетом 22:0

Луганская "Заря", которая сейчас проводит летние сборы в Турции, в последнем поединке победила клуб "Макуспор" из города Бурдур с нетипичным для футбольных матчей счетом 22:0.
Интересно, что в этом матче отличился почти каждый игрок третьей команды украинской Премьер-лиги. Только Даниил Алефиренко сделал дубль.
Если пересмотреть хронологию матча, то получается, что луганчане забивали в ворота соперников каждые четыре минуты. А последние три гола влетели в ворота турецкого клуба всего за две минуты.
Авторы голов:
5 мин. - Александр Гладкий (1: 0)
9 мин. - Шахаб (2: 0)
13 мин - Дмитрий Хомченовский (3: 0)
15 мин. - Жуниньо (4: 0)
19 мин. - Владислав Кабан (5: 0)
22 мин - Сергей Булеца (6: 0)
35 мин. - Максим Имереков (7: 0)
39 мин. - Жуниньо (8: 0)
43 мин - Виталий Вернидуб (9: 0)
45 мин. - Денис Фаворов (10: 0)
50 мин. - Максим Хлань (11: 0)
51 мин - Артем Громов (12: 0)
55 мин - Денис Нагнойный (13: 0)
58 мин - Кристиан (14: 0)
59 мин. - Агрон Руфат (п) (15: 0)
68 мин. - Егор Назарин (16: 0)
75 мин. - Ахмед Алибеков (п) (17: 0)
76 мин. - Владислав Емец (18: 0)
79 мин. - Максим Казаков (19: 0)
85 мин - Даниил Алефиренко (20: 0)
86 мин. - Денис Янаков (21: 0)
87 мин. - Даниил Алефиренко (22: 0)
Заметим, что "Макуспор" - это футбольная команда университета имени Бурдура Мехмета Акифа Ерсоя, которая с будущего сезона будет выступать во втором дивизионе Турции.
В социальных сетях тем временем юзеры шутят об исходе товарищеского матча "Зари".
Добавим, что крупнейший в истории футбольных матчей счет был зафиксирован в 2002 году. В чемпионате Мадагаскара поединок между "Стад Олимпик Л'Эмирн" и "Адемой" завершился со счетом 0:149.
Ранее мы писали, что футболисты сборной начали говорить на украинском после "языкового скандала".