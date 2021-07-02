Воротар взагалі вийшов на поле? Матч української команди закінчився з рахунком 22:0

Луганська "Зоря", що зараз проводить літні збори у Туреччині, у останньому поєдинку перемогла клуб "Макуспор" з міста Бурдур з нетиповим для футбольних матчів рахунком 22:0.
Цікаво, що у цьому матчі відзначився майже кожен гравець третьої команди української Прем'єр-ліги. Лише Данило Алефіренко зробив дубль.
Якщо переглянути хронологію матчу, то виходить, що луганчани забивали у ворота суперників кожні чотири хвилини. А останні три голи влетіли у ворота турецького клубу всього за дві хвилини.
Автори голів:
5 хв. - Олександр Гладкий (1:0)
9 хв. - Шахаб (2:0)
13 хв. - Дмитро Хомченовський (3:0)
15 хв. - Жуніньо (4:0)
19 хв. - Владислав Кабан (5:0)
22 хв. - Сергій Булеца (6:0)
35 хв. - Максим Імереков (7:0)
39 хв. - Жуніньо (8:0)
43 хв. - Віталій Вернидуб (9:0)
45 хв. - Денис Фаворов (10:0)
50 хв. - Максим Хлань (11:0)
51 хв. - Артем Громов (12:0)
55 хв. - Денис Нагнойний (13:0)
58 хв. - Крістіан (14:0)
59 хв. - Агрон Руфат (п) (15:0)
68 хв. - Єгор Назарин (16:0)
75 хв. - Ахмед Алібеков (п) (17:0)
76 хв. - Владислав Ємець (18:0)
79 хв. - Максим Казаков (19:0)
85 хв. - Данило Алефіренко (20:0)
86 хв. - Денис Янаков (21:0)
87 хв. - Данило Алефіренко (22:0)
Зауважимо, що "Макуспор" - це футбольна команда університету імені Бурдура Мехмета Акіфа Ерсоя, яка з майбутнього сезону буде виступати у другому дивізіоні Туреччини.
У соціальних мережах тим часом юзери жартують про результат товариського матчу "Зорі".
Додамо, що найбільший в історії футбольних матчів рахунок був зафіксований у 2002 році. У чемпіонаті Мадагаскару поєдинок між "Стад Олімпік Л'Емірн" і "Адемою" завершився з рахунком 0:149.
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