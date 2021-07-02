Воротар взагалі вийшов на поле? Матч української команди закінчився з рахунком 22:0

Якщо переглянути хронологію матчу, то виходить, що луганчани забивали у ворота суперників кожні чотири хвилини. А останні три голи влетіли у ворота турецького клубу всього за дві хвилини.



Автори голів:

5 хв. - Олександр Гладкий (1:0)

9 хв. - Шахаб (2:0)

13 хв. - Дмитро Хомченовський (3:0)

15 хв. - Жуніньо (4:0)

19 хв. - Владислав Кабан (5:0)

22 хв. - Сергій Булеца (6:0)

35 хв. - Максим Імереков (7:0)

39 хв. - Жуніньо (8:0)

43 хв. - Віталій Вернидуб (9:0)

45 хв. - Денис Фаворов (10:0)

50 хв. - Максим Хлань (11:0)

51 хв. - Артем Громов (12:0)

55 хв. - Денис Нагнойний (13:0)

58 хв. - Крістіан (14:0)

59 хв. - Агрон Руфат (п) (15:0)

68 хв. - Єгор Назарин (16:0)

75 хв. - Ахмед Алібеков (п) (17:0)

76 хв. - Владислав Ємець (18:0)

79 хв. - Максим Казаков (19:0)

85 хв. - Данило Алефіренко (20:0)

86 хв. - Денис Янаков (21:0)

87 хв. - Данило Алефіренко (22:0)

Зауважимо, що "Макуспор" - це футбольна команда університету імені Бурдура Мехмета Акіфа Ерсоя, яка з майбутнього сезону буде виступати у другому дивізіоні Туреччини.

У соціальних мережах тим часом юзери жартують про результат товариського матчу "Зорі".

А у супротивника воротар взагалі вийшов на поле?

А навіщо такі спаринги влаштовувати? Краще між собою зіграти

І нехай всі суперники ох***ють!

Удари в площину теж треба тренувати

Вони хоч на полі були?

От би так Динамо або Шахтар порвати, було б прикольно

Це навіть не хокей

Воротар певно пішов по пиво

Додамо, що найбільший в історії футбольних матчів рахунок був зафіксований у 2002 році. У чемпіонаті Мадагаскару поєдинок між "Стад Олімпік Л'Емірн" і "Адемою" завершився з рахунком 0:149.

Найбільші рахунки у футбольних матчах