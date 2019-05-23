Вратарь "Динамо" отшлепал игрока "Шахтера" прямо на поле. Видео

Вратарь "Динамо" отшлепал игрока "Шахтера" (коллаж РБК-Украина)

Денис Бойко повеселил зрителей матча "Шахтер" - "Динамо"

"Шахтер" и "Динамо" сыграли вничью в матче 30 тура УПЛ. Впрочем, эта игра ничего не решала, так как "горняки" обеспечили себе чемпионство еще в прошлых турах.

Отметим, что матч прошел с огромным количеством желтых карточек и двумя удалениями и закончился со счетом 1:1 - на гол динамовца Виктора Цыганкова (капитан столичного клуба реализовал пенальти на 36 минуте игры) на 50 минуте ответил бразильский легионер дончан Тете.

К слову, Тете стал не только автором забитого гола, но и фигурантом забавного эпизода под занавес поединка, который повеселил зрителей.

Так, на 91 минуте встречи бразилец после стремительной атаки "горняков" наносил завершающий удар по воротам голкипера "Динамо" Дениса Бойко. Но, несмотря на то, что пробивал Тете буквально с двох метров, он умудрился попасть в штангу.

Но самое интересное случилось позже. После промаха Тете остался лежать на газоне, а Бойко подбежал к легионеру и... отшлепал его по попе. После этого футболисты обменялись улыбками и разбежались.

Очень странный поступок Бойко после промаха Тете

Пользователи сети комментируют этот эпизод и шутят.

"Боюсь представить, что бы с ним было, если бы он гол забил", - написал один юзер.

Кстати, капитан "Динамо" Цыганков признан лучшим игроком 30 тура УПЛ.