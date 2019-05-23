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Капитан "Динамо" Цыганков признан лучшим игроком 30 тура УПЛ

Новости » Спорт    23.05.2019 - 10:58
Капитан "Динамо" Цыганков признан лучшим игроком 30 тура УПЛ
Фото: Виктор Цыганков (facebook.com/fcdynamoua)

Хавбек уверенно реализовал пенальти в ворота "Шахтера"

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков, решением экспертного совета УПЛ, признан лучшим футболистом среди всех, принявших участие в матчах 30 тура чемпионата Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

Хавбек уверенно реализовал пенальти в поединке против донецкого "Шахтера" (1:1). Капитан "бело-синих" на два балла опередил хавбека "горняков" Тете, который сравнял счет в матче, отметившись дебютным голом за клуб в УПЛ.

Вратари Денис Бойко ("Динамо") и Юрий Панькив ("Александрия") набрали по одному пункту.

Напомним, "Шахтер" опередил "Динамо" по количеству титулов.  В активе дончан 34 трофеи, что ровно на один больше, чем у "бело-синих".

"Шахтер" и "Динамо" сыграли вничью в ничего не решающем матче "Шахтер" выиграл четвертый Кубок Украины подряд
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