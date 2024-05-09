Врахуйте це перед покупкою квартири. Фінансист пояснила, як інвестувати у нерухомість

На що зважати перед покупкою нерухомості

"Перед покупкою житлової нерухомості оцінюйте економічний розвиток регіону, що відбувається зараз, але ще важливіше - що буде далі за вашими прогнозами", - пояснює Рудевіч.

На які регіони забудовники ставлять зараз, можна подивитись на сервісі Лун. За даними на лютий 2024 рік майже 30% припадає на Київ та область, далі Львівська, Одеська, Франківська, Хмельницька і Тернопільська області.

"Якщо порівнювати за ціною 1 метра квадратного, то лідером є Львів. Там ціни дуже зросли під час війни. Якщо ви ризиковий інвестор, то шукайте недооцінені варіанти, можливо вам будуть цікаві ризикові інвестиції в Одесу, де ціни через небезпечну ситуацію впали", - каже фінансист.

Рудевіч радиь перед покупкою оцінити всі ризики й ухвалити власне рішення, адже жоден експерт не може точно сказати, що буде в майбутньому з нерухомістю.

Як аналізувати рух ціни на нерухомість

"Щоб оцінити, куди рухатиметься ціна далі, варто аналізувати рух наступних економічних показників, із якими пов'язана ціна за 1 метр квадратний. Це середня заробітна плата та ВВП. Якщо ці показники зростають, то ціна на нерухомість також росте вгору", - говорить експерт.

Для того, щоб зрозуміти, який потенціал у цієї нерухомості, можна порівняти вартість 1 метра квадратного у новобудовах європейських столиць.

Ціни на нерухомість (скриншот із відео)

Зараз ціни у Києві набагато нижчі за ціни у європейських столицях.

"Очікується, що після війни буде зростання цін на нерухомість. Але це стосується великих міст. Тому вибирайте великі міста із гарною інфраструктурою, великою кількістю пропозицій по роботі і враховуйте безпечність регіону", - радить Рудевіч.