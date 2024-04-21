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Ніколи так не робіть. Фінансист назвала найбільшу помилку при інвестиції у нерухомість

Неділя 21 квітня 2024 08:32
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Ніколи так не робіть. Фінансист назвала найбільшу помилку при інвестиції у нерухомість Якої помилки не варто припускатись при інвестиції у нерухомість (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Наталія Рудевіч

Однією із найпоширеніших форм інвестицій серед українців є вкладання грошей у нерухомість. Власне житло - це завжди гарна ідея, але щоб вигідно вкласти свої заощадження, треба грамотно підійти до купівлі майна.

Про те, якої помилки найчастіше припускаються інвестори, купуючи нерухомість, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію фінансиста Наталії Рудевіч в Instagram.

Найбільша помилка при інвестиції у нерухомість

"Часта стратегія в інвестуванні - це нерухомість. Вона зрозуміла, історично у ній захищали гроші від інфляцій, бо зазвичай при зростанні цін нерухомість також йшла вгору. Але така інвестиція може бути збитковою, так само як і будь-яка інша", - пояснює Рудевіч.

За її словами, найчастіша помилка - коли покупець дивиться на квартиру, вибираючи її, як для себе.

"Якщо ви купуєте квартиру не для того, щоб там жити, а для подальшого продажу чи здачі в оренду, "малюйте" портрет майбутнього покупця. І дивіться його очима, що йому важливо отримати", - радить фінансист.

Портрет найпоширенішого покупця нерухомості

"Хто зараз купує найчастіше нерухомість? Це чиновники, IT сектор, агросектор, молоді сім'ї, а також батьки купують своїм дітям", - пояснює Рудевіч.

Також треба подумати, хто купуватиме квартири через 3-5 років і вже від цього відштовхуватись у прийнятті рішень.

Що треба знати про інвестиції

Рудевіч також наголошує, що заробіток від інвестицій - це довготривалий процес і не варто очікувати швидкого результату.

"Принцип - все й одразу - це дитячий підхід до справи. У такій позиції ви не готові платити за результат. Швидкі гроші - це завжди дитяча позиція, дорослі ж будують систему", - каже фінансист.

Читайте також про те, чи може квартирант відсудити нерухомість у власника.

Раніше ми писали про те, які є ризики купівлі житла в новобудові під час війни та як їх уникнути.

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