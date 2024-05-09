Учтите это перед покупкой квартиры. Финансист объяснила, как инвестировать в недвижимость

Что учитывать перед покупкой недвижимости

"Перед покупкой жилой недвижимости оценивайте происходящее сейчас экономическое развитие региона, но еще важнее - что будет дальше по вашим прогнозам", - объясняет Рудевич.

На какие регионы застройщики ставят сейчас, можно посмотреть на сервисе Лун. По данным на февраль 2024 года почти 30% приходится на Киев и область, далее Львовская, Одесская, Франковская, Хмельницкая и Тернопольская области.

"Если сравнивать по цене 1 метра квадратного, то лидером является Львов. Там цены очень выросли во время войны. Если вы рисковый инвестор, то ищите недооцененные варианты, возможно вам будут интересны рисковые инвестиции в Одессу, где цены из-за опасной ситуации упали", - говорит финансист.

Рудевич советует перед покупкой оценить все риски и принять собственное решение, ведь ни один эксперт не может точно сказать, что будет в будущем с недвижимостью.

Как анализировать движение цены на недвижимость

"Чтобы оценить, куда будет двигаться цена дальше, следует анализировать движение следующих экономических показателей, с которыми связана цена за 1 квадратный метр. Это - средняя заработная плата и ВВП. Если эти показатели растут, то цена на недвижимость также растет вверх", - говорит эксперт.

Для того чтобы понять, какой потенциал у этой недвижимости, можно сравнить стоимость 1 метра квадратного в новостройках европейских столиц.

Цены на недвижимость (скриншот с видео)

Сейчас цены в Киеве намного ниже, чем в европейских столицах.

"Ожидается, что после войны будет рост цен на недвижимость. Но это касается крупных городов. Поэтому выбирайте большие города с хорошей инфраструктурой, большим количеством предложений по работе и учитывайте безопасность региона", - советует Рудевич.