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Враг пытается продвинуться к Старобельску. ВСУ держат оборону

Автор: Владимир Костырин

Украинские военные дают отпор российским войскам и не дают выйти врагу на рубежи Луганской и Донецкой областей. Продолжаются бои на подступах к Старобельску.

Об этом говорится в вечерней сводке от ВСУ, опубликованной Геншттабов в своем Facebook.

В Луганской области враг пытается продвинуться в Старобельск. ВСУ держат оборону. Выйти на рубежи Луганской и Донецкой областей россиянам не удалось, украинское войско держит крепкую оборону.

Также указывается, что в Харькове отражены все атаки врага, и город остается под нашим контролем Украины. Бойцы ВСУ уничтожили много российские техники: танки, бронемашины и прочее. В результате атак есть повреждения жилых домов, и пострадавшие.

Под контролем украинских защитников также ситуация в Сумах. В течение дня зафиксированы обстрелы из артиллерии, есть пострадавшие. ВСУ уничтожили колонну вражеской автотехники с горючим, были взяты в плен двое российских солдат.

Бойцы ВСУ в Ахтырке не дали врагу захватить город. Поврежденная местная ТЭЦ по состоянию на вечер 26 февраля уже возобновила свою работу. Есть сообщения о гибели в результате обстрелов 6 человек

Ранее сообщалось, что в Скадовске и возле Херсона в Голой Пристани российским войскам удалось на время выйти на рубежи, и ведутся яростные бои - силы обороны не дают врагу закрепиться.

Также сообщалось, что российские войска вынуждены из-за своих потерь взять оперативную паузу и пока остановили продвижение на Киев.

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