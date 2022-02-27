У Луганській області ворог намагається просунутися до Старобільська. ЗСУ тримають оборону. "Вийти на рубежі Луганської та Донецької областей росіянам не вдалося, українське військо тримає міцну оборону.

Також вказується, що у Харкові відбито всі атаки ворога, і місто залишається під нашим контролем України. Бійці ЗСУ знищили багато російської техніки: танки, бронемашини та інше. В результаті атак є пошкодження житлових будинків, і постраждалі.

Під контролем українських захисників також ситуація в Сумах. Протягом дня зафіксовані обстріли з артилерії, є постраждалі. ЗСУ знищили колону ворожої автотехніки з пальним, були взяті в полон двоє російських солдатів.

Бійці ЗСУ в Охтирці не дали ворогові захопити місто. Пошкоджена місцева ТЕЦ станом на вечір 26 лютого вже відновила свою роботу. Є повідомлення про загибель в результаті обстрілів 6 осіб