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Война России против Украины: оперативная информация о ситуации по регионам

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Суббота 26 февраля 2022 22:51
Война России против Украины: оперативная информация о ситуации по регионам Фото: Оперативная сводка от Генштаба на вечер 26 февраля (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в регионах по состоянию на 20:00. Силы обороны Украины дают достойный отпор агрессору по всем операционным районам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Полесском направлении наступление врага остановлено на рубеже Бородянка, Буча, Вышгорода. Подразделения противника частично утратили боеспособность.

На Сиверщине оккупанты завершили перегруппировку и продолжили наступление с целью блокировки Киева. Подразделения ВС Украины сдерживают захватчика.

В Черниговской области защитники государства взорвали эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом.

Противник продолжает попытки захвата населенных пунктов в Слобожанском операционном районе, продвигаясь из Белгорода в Старобельск.

В Волынском операционном районе враг производит демонстрационные действия.

Благодаря решительному отпору Объединенных сил цель РФ выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигнута.

На Южном направлении противнику удалось выйти на рубежи Скадовска и Голой Пристани. Силы обороны государства вместе с Силами территориальной обороны ведут упорные бои, чтобы не допустить закрепления по левому берегу реки Днепр. Призываем добровольцев терробороны Херсонщины и Николаевщины сопротивляться агрессору!

В акватории Черного моря зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ВС Украины уничтожен российский истребитель Су-30 СМ.

Российские спецназовцы и диверсанты, вопреки Женевским конвенциям и правилам ведения войны, используют объекты гражданской инфраструктуры для прикрытия своих действий.

Боевой дух украинских воинов высок!

Вместо этого войска противника деморализованы, у них заканчиваются запасы топлива и пищи. Противник несет значительные потери.

Так, ориентировочные потери личного состава – более 3000 человек, танков – около 100, ББМ – около 540, орудий – 15, ЗРК Бук – 1, самолетов – 16, вертолетов – 18.

Также, российские оккупанты массово покидают технику и прибегают к бегству.

Победа будет за нами! Вместе победим

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Арестович рассказал о ситуации в Киеве.

А также рассказывали о том, что украинские защитники разбили колонну врага под Северодонецком.

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