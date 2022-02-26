Война России против Украины: оперативная информация о ситуации по регионам
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в регионах по состоянию на 20:00. Силы обороны Украины дают достойный отпор агрессору по всем операционным районам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
На Полесском направлении наступление врага остановлено на рубеже Бородянка, Буча, Вышгорода. Подразделения противника частично утратили боеспособность.
На Сиверщине оккупанты завершили перегруппировку и продолжили наступление с целью блокировки Киева. Подразделения ВС Украины сдерживают захватчика.
В Черниговской области защитники государства взорвали эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом.
Противник продолжает попытки захвата населенных пунктов в Слобожанском операционном районе, продвигаясь из Белгорода в Старобельск.
В Волынском операционном районе враг производит демонстрационные действия.
Благодаря решительному отпору Объединенных сил цель РФ выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигнута.
На Южном направлении противнику удалось выйти на рубежи Скадовска и Голой Пристани. Силы обороны государства вместе с Силами территориальной обороны ведут упорные бои, чтобы не допустить закрепления по левому берегу реки Днепр. Призываем добровольцев терробороны Херсонщины и Николаевщины сопротивляться агрессору!
В акватории Черного моря зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ВС Украины уничтожен российский истребитель Су-30 СМ.
Российские спецназовцы и диверсанты, вопреки Женевским конвенциям и правилам ведения войны, используют объекты гражданской инфраструктуры для прикрытия своих действий.
Боевой дух украинских воинов высок!
Вместо этого войска противника деморализованы, у них заканчиваются запасы топлива и пищи. Противник несет значительные потери.
Так, ориентировочные потери личного состава – более 3000 человек, танков – около 100, ББМ – около 540, орудий – 15, ЗРК Бук – 1, самолетов – 16, вертолетов – 18.
Также, российские оккупанты массово покидают технику и прибегают к бегству.
Победа будет за нами! Вместе победим
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Арестович рассказал о ситуации в Киеве.
А также рассказывали о том, что украинские защитники разбили колонну врага под Северодонецком.