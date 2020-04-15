Врачи заявили о прорыве в лечении коронавируса: препарат блокирует COVID-19

Лекарство от коронавируса COVID-19 (коллаж: РБК-Украина)

Лекарство от коронавируса способно блокировать его размножение

Коронавирус можно эффективно лечить препаратом Ремдесивир, который разработали для борьбы с лихорадкой Эбола. Такой заявление сделали вирусологи из Канады, а ВОЗ продолжает отслеживать этот препарат. Что известно о прорыве в лечении COVID-19 - в материале Styler.

Так, в процессе испытаний удалось подтвердить, что Ремдесивир способен блокировать механизмы размножения коронавируса. Результаты исследований опубликовали ученые из Университета Альберты в Journal of Biological Chemistry.

Медики заявили, что Ремдесивир может справиться с коронавирусом. Этот препарат тестировали против "родственника" COVID-19 - ближневосточного респираторного синдрома (MERS), вспышка которого была в 2012-2013 годах. Вирусологи пришли к выводу, что препарат является очень мощным ингибитором полимераз коронавируса.

Отметим, что в ВОЗ Ремдесивир также отслеживают. Испытания препарата ныне проводится в 12 странах мира. Ожидается, что итоги исследований будут известны уже в апреле или в мае.

Тем временем коронавирусом заболело уже свыше двух миллионов человек, более 126 тысяч - умерло. Лидируют по количеству инфицированных - США с больше 600 тысячами заболевших.

Ранее мы писали, что на Волыни от коронавируса умер 19-летний парень. Болезнь проходила без симптомов, поэтому медики ничего не подозревали.