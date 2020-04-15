На Волыни от коронавируса умер 19-летний парень: симптомов не было

Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус в Украине стал причиной смерти молодого парня

Коронавирус в Украине привел к смерти 19-летнего пациента. Ни он сам, ни медики даже не подозревали, что у парня COVID-19, пока диагноз не подтвердился лабораторно тестом, сделанным "на всякий случай".

Отметим, что у значительной части заболевших коронавирусом болезнь протекает именно бессимптомно. Согласно последним исследованиям ученых, таких от 50 до 70%.

Информацию о смерти молодого парня в Луцком районе 14 апреля подтвердил и начальник управления здравоохранения Волынской ОГА Игорь Ващенюк, пишет "Волинь24".

Несмотря на молодой возраст, парень входил в группу риска. У него был сахарный диабет, от осложнений которого он и лечился. Умерший не шел по подозрению на коронавирус, но врачи насторожились и решили все же провести тест на COVID-19.



"Это пациент с тяжелым сахарным диабетом. Лечился от диабета, от осложнений. И рентген делали, насколько я знаю, но в последний день поднялась температура", - рассказал Ващенюк.



При этом у молодого человека не было не только ни симптомов, не было даже контактов с заболевшими коронавирусом.

Напомним, что в мире от коронавируса умерло уже более 126 тысяч человек, около 2 миллионов - заболело.

Ранее мы писали, что украинцам рассказали, когда ждать всплеска коронавируса. Причем это напрямую зависит от сознательности самих украинцев.