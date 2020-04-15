Лікарі заявили про прорив в лікуванні коронавіруса: препарат блокує COVID-19

Ліки від коронавіруса COVID-19 (колаж: РБК-Україна)

Ліки від коронавіруса здатні блокувати його розмноження

Коронавірус можна ефективно лікувати препаратом Ремдесивір, який розробили для боротьби з лихоманкою Ебола. Таку заяву зробили вірусологи з Канади, а ВООЗ продовжує відслідковувати цей препарат. Що відомо про прорив в лікуванні COVID-19 - у матеріалі Styler.

Так, в процесі випробувань вдалося підтвердити, що Ремдесивір здатний блокувати механізми розмноження коронавіруса. Результати досліджень оприлюднили вчені з Університету Альберти в Journal of Biological Chemistry.

Медики заявили, що Ремдесивір може впоратися з коронавірусом. Цей препарат тестували проти "родича" COVID-19 - близькосхідного респіраторного синдрому (MERS), спалах якого був у 2012-2013 роках. Вірусологи дійшли до висновку, що препарат є дуже потужним інгібітором полімераз коронавіруса.

Зазначимо, що у ВООЗ Ремдесивір також відстежують. Випробування препарату нині проводиться в 12 країнах світу. Очікується, що результати досліджень будуть відомі вже у квітні або в травні.

Тим часом на коронавірус захворіло вже понад двох мільйонів людей, понад 126 - тисяч померло. Лідирують за кількістю інфікованих - США з більше 600 тисяч хворих.

Раніше ми писали, що на Волині від коронавіруса помер 19-річний хлопець. Хвороба проходила без симптомів, тому медики нічого не підозрювали.