Врачи выяснили, кому запрещено есть помидоры

Кому нельзя есть красный овощ

По словам врача-эндокринолога Альбины Комиссаровой, у некоторых людей томаты могут вызывать изжогу, в таком случае их лучше исключать вообще из рациона.

"Но это индивидуальная реакция, а не рекомендация для всех", - добавила врач.

Медик разрушила популярный миф о помидорах

Согласно этому мифу, помидоры богаты дубильной кислотой, которая повышает кислотность желудочного сока и может привести к язве. Но это не так.

"Концентрация желудочного сока шикарно регулируется нашим организмом в зависимости от поступающей пищи и уж точно никакой продукт ни в состоянии вызывать язву или гастрит. Туда же и цитрусовые", - пишет Комиссарова.

В чем польза помидоров

Помидоры богаты витамином С, калием, фолатами и витамином К. Но больше всего они ценны тем, что являются источником мощного антиоксиданта - ликопина, который снижает риск сердечных заболеваний и рака.

Как правило, чем краснее помидор, тем больше в нем ликопина. Вещество сохраняется и в приготовленных томатах, причем за счет испарения влаги концентрация ликопина в них растет.

Основная функция ликопина в человеческом организме - антиоксидантная. Снижение окислительного стресса замедляет развитие атеросклероза, а также обеспечивает защиту ДНК, что может предотвращать онкогенез.

В овоще содержатся, помимо ликопина, такие полезные вещества:

Витамин С. Важное питательное вещество и антиоксидант. Один томат среднего размера может обеспечить около 28% суточной нормы потребления.

Калий. Минерал очень полезен для контроля артериального давления и профилактики сердечных заболеваний.

Витамин К1 (филлохинон). Витамин К важен для свертывания крови и здоровья костей.

Витамин В9 (фолат). Важен для нормального роста тканей и функционирования клеток. Крайне полезен для беременных.

Бета-каротин. Антиоксидант, придающий пище желтый или оранжевый оттенок, превращается в витамин А в вашем организме.

Нарингенин. Этот флавоноид содержится в кожуре томатов. Он уменьшает воспаление и защищает от различных заболеваний.

Хлорогеновая кислота. Мощное антиоксидантное соединение, которое снижает кровяное давление у гипертоников.