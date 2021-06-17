Лікарі з'ясували, кому заборонено їсти помідори

Кому не можна їсти червоний овоч

За словами лікаря-ендокринолога Альбіни Комісарової, у деяких людей томати можуть викликати печію, в такому випадку їх краще виключати взагалі з раціону.

"Але це індивідуальна реакція, а не рекомендація для всіх", - додала лікар.

Медик зруйнувала популярний міф про помідори

Згідно з цим міфом, помідори багаті дубильною кислотою, яка підвищує кислотність шлункового соку і може призвести до виразки. Але це не так.

"Концентрація шлункового соку шикарно регулюється нашим організмом в залежності від їжі, що в нього надходить, і вже точно ніякий продукт ні в змозі викликати виразку або гастрит. Туди ж і цитрусові", - пише Комісарова.

У чому користь помідорів

Помідори багаті вітаміном С, калієм, фолатами і вітаміном К. Але найбільше вони цінні тим, що є джерелом потужного антиоксиданту - лікопіну, який знижує ризик серцевих захворювань і раку.

Як правило, чим червоніше помідор, тим більше в ньому лікопіну. Речовина зберігається і в приготованих томатах, причому за рахунок випаровування вологи концентрація лікопіну в них зростає.

Основна функція лікопіну в людському організмі - антиоксидантна. Зниження окисного стресу уповільнює розвиток атеросклерозу, а також забезпечує захист ДНК, що може запобігати онкогенезу.

В овочі містяться, крім лікопіну, такі корисні речовини:

Вітамін С. Важлива поживна речовина і антиоксидант. Один томат середнього розміру може забезпечити близько 28% добової норми споживання.

Калій. Мінерал дуже корисний для контролю артеріального тиску і профілактики серцевих захворювань.

Вітамін К1 (філлохінон). Вітамін К важливий для згортання крові і здоров'я кісток.

Вітамін В9 (фолат). Важливий для нормального росту тканин і функціонування клітин. Вкрай корисний для вагітних.

Бета-каротин. Антиоксидант, що надає їжі жовтий або помаранчевий відтінок, перетворюється на вітамін А в вашому організмі.

Нарингенин. Цей флавоноїд міститься в шкірці томатів. Він зменшує запалення і захищає від різних захворювань.

Хлорогенова кислота. Потужна антиоксидантна сполука, яка знижує кров'яний тиск у гіпертоніків.