Врачи выяснили, кому строго запрещено есть кукурузу

В Украине стартовал сезон кукурузы, кочаны которой начали выкладывать на полки супермаркетов и прилавки овощных лотков. Овощ принято отваривать и с удовольствием поедать всем семейством, приправив солью. Но такое лакомство достаточно тяжелое и показано не всем.
Кому нельзя есть кукурузу, в чем ее польза и противопоказания - читайте ниже в нашем материале.
Если у вас повышенная свертываемость крови. При частом употреблении продукта он может способствовать сгущению крови (из-за высокого содержания витамина К), что в самых тяжелых случаях чревато тромбофлебитом.
При заболеваниях ЖКТ. Кукуруза - не самый простой для переваривания продукт, поэтому рисковать не стоит. Если у вас проблемы с пищеварением, откажитесь от злака, чтобы не получить, как минимум, вздутие в кишечнике.
Если у вас недостаток веса и плохой аппетит. Людям с проблемой недостаточного веса кукуруза не рекомендована, так как она требует большого количества ферментов для переваривания. Кроме того злак снижает аппетит.
Также могут возникнуть аллергические реакции на кукурузу в виде сыпи и зуда.
Если же у вас нет перечисленных выше противопоказаний, не отказывайте себе в удовольствии полакомиться теплым початком. Ведь кукуруза очень богата полезными веществами. Она содержит:
Овощ оказывает такое полезное воздействие на организм:
При отсутствии противопоказаний кукурузу можно употреблять как взрослым, так и детям, пожилым людям и даже беременным и кормящим мамам. Главное, помнить золотое правило: все хорошо, что в меру.
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