Врачи выяснили, кому категорически нельзя есть тыкву

Кому тыква противопоказана и почему?

Какие с любым другим продуктом с употреблением этого овоща нужно соблюдать меру, рассказывает специалист по питанию Александр Войнов. Бывает, что при частом употреблении продукта может возникать вздутие живота, послабления стула. В таком случае достаточно уменьшить количество потребляемой тыквы.

Интересно что неумеренное потребление тыквы может привести к так называемой ложный каротиновой желтухе. В таком случае возникает пожелтение кожи.

Нельзя есть тыкву в случае индивидуальной непереносимости. Хотя такие случаи и редки, Но у некоторых людей может наблюдаться ухудшение самочувствия после употребления продукта. В таком случае от овоща лучше отказаться.

Тыквенные семечки продукт, безусловно очень полезный, но стоит помнить о их высокой калорийности. Если вы следите за диетой, не увлекаетесь. В 100 г семечек содержится 559 калорий.

С осторожностью нужно употреблять тыкву в сыром виде. Особенно людям с воспалительными заболеваниями ЖКТ, а также тем, у кого есть проблема камней в желчном пузыре и почках. Ведь овощ обладает желчегонным действием и может провоцировать образование камней.

Сырой овощ сложнее переварить, поэтому детям и пожилым людям лучше употреблять его в обработанном виде.

Диабетикам также не следует увлекаться тыквой, так как она может привести к повышению сахара в крови.

Чем же овощ полезен?

В целом же тыква является настоящим кладезем витаминов, немалая их часть содержится в семечках и даже цветках.

Эксперты говорят, что в тыкве в четыре-пять раз больше картина, чем в моркови.

Каротин в организме становится витамином А, который крайне необходим нам.

Также тыква содержит витамины C, E, K и практически все витамины группы B.

Овощ – низкокалорийный поэтому считается отличным диетическим продуктом. Ведь в тыкве нет крахмала, холестерина, трансжиров, сахара в ней немного, зато очень много полезной клетчатки.

Калорийность 100 г мякоти всего 22 ккал.