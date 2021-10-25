Лікарі з'ясували, кому категорично не можна їсти гарбуз

Гарбуз є одним з улюблених продуктів українців в осінній період. З яскраво-оранжевого овоча готують різноманітні страви: супи-пюре, каші, млинці, і навіть м'ясні страви. Але навіть цей корисний продукт має протипоказання.
Кому і чому не можна їсти гарбуз, в чому її користь і протипоказання – читайте нижче в матеріалі Styler.
Які з будь-яким іншим продуктом з вживанням цього овоча потрібно знати міру, розповідає фахівець з харчування Олександр Войнов. Буває, що при частому вживанні продукту може виникати здуття живота, послаблення стільця. В такому випадку досить зменшити кількість споживаного гарбуза.
Цікаво що непомірне споживання гарбуза може призвести до так званої каротинової жовтяниці. В такому випадку виникає пожовтіння шкіри.
Не можна їсти гарбуз в разі індивідуальної непереносності. Хоча такі випадки і рідкісні, але у деяких людей може спостерігатися погіршення самопочуття після вживання продукту. В такому випадку від овоча краще відмовитися.
Гарбузове насіння продукт, безумовно дуже корисний, але варто пам'ятати про їх високу калорійність. Якщо ви стежите за дієтою, не захоплюйтеся. У 100 г насіння міститься 559 калорій.
З обережністю потрібно вживати гарбуз в сирому вигляді. Особливо людям із запальними захворюваннями шлунково-кишкового тракту, а також тим, у кого є проблема каменів в жовчному міхурі і нирках. Адже овоч має жовчогінну дію і може провокувати утворення каменів.
Сирий овоч складніше переварити, тому дітям і літнім людям краще вживати його в обробленому вигляді.
Діабетикам також не слід захоплюватися гарбузом, так як він може призвести до підвищення цукру в крові.
В цілому ж гарбуз є справжнім джерелом вітамінів, чимала їх частина міститься в насінні і навіть квітках.
Експерти кажуть, що в гарбузі в чотири-п'ять разів більше, ніж у моркві.
Каротин в організмі стає вітаміном А, який вкрай необхідний нам.
Також гарбуз містить вітаміни C, E, K і практично всі вітаміни групи B.
Овоч - низькокалорійний тому вважається відмінним дієтичним продуктом. Адже в гарбузі немає крохмалю, холестерину, трансжирів, цукру в ньому небагато, зате дуже багато корисної клітковини.
Калорійність 100 г м'якоті всього 22 ккал.
Раніше ми писали також, кому не можна їсти помідори.
Окрім того медики повідомили, що станеться з організмом, якщо відмовитися від вживання курячих яєць.