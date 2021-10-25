Лікарі з'ясували, кому категорично не можна їсти гарбуз

Кому гарбуз протипоказана і чому?

Які з будь-яким іншим продуктом з вживанням цього овоча потрібно знати міру, розповідає фахівець з харчування Олександр Войнов. Буває, що при частому вживанні продукту може виникати здуття живота, послаблення стільця. В такому випадку досить зменшити кількість споживаного гарбуза.

Цікаво що непомірне споживання гарбуза може призвести до так званої каротинової жовтяниці. В такому випадку виникає пожовтіння шкіри.

Не можна їсти гарбуз в разі індивідуальної непереносності. Хоча такі випадки і рідкісні, але у деяких людей може спостерігатися погіршення самопочуття після вживання продукту. В такому випадку від овоча краще відмовитися.

Гарбузове насіння продукт, безумовно дуже корисний, але варто пам'ятати про їх високу калорійність. Якщо ви стежите за дієтою, не захоплюйтеся. У 100 г насіння міститься 559 калорій.

З обережністю потрібно вживати гарбуз в сирому вигляді. Особливо людям із запальними захворюваннями шлунково-кишкового тракту, а також тим, у кого є проблема каменів в жовчному міхурі і нирках. Адже овоч має жовчогінну дію і може провокувати утворення каменів.

Сирий овоч складніше переварити, тому дітям і літнім людям краще вживати його в обробленому вигляді.

Діабетикам також не слід захоплюватися гарбузом, так як він може призвести до підвищення цукру в крові.

Чим же овоч корисний?

В цілому ж гарбуз є справжнім джерелом вітамінів, чимала їх частина міститься в насінні і навіть квітках.

Експерти кажуть, що в гарбузі в чотири-п'ять разів більше, ніж у моркві.

Каротин в організмі стає вітаміном А, який вкрай необхідний нам.

Також гарбуз містить вітаміни C, E, K і практично всі вітаміни групи B.

Овоч - низькокалорійний тому вважається відмінним дієтичним продуктом. Адже в гарбузі немає крохмалю, холестерину, трансжирів, цукру в ньому небагато, зате дуже багато корисної клітковини.

Калорійність 100 г м'якоті всього 22 ккал.