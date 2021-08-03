Врачи выяснили, кому категорически нельзя есть креветки

В чем польза креветок

В морепродукте мало калорий, но очень много белка и разных микроэлементов. Больше всего - фосфора, цинка, меди, а также определенное количество йода.

Регулярное употребление креветок предотвращает появление анемии.

Креветки восполняют дефицит йода и поддерживают щитовидную железу в здоровом и рабочем состоянии.

Креветки рекомендуют есть диабетикам. В них нет углеводов, зато содержатся антиоксиданты и жирные кислоты Омега-3, которые необходимы при этой болезни.

В составе креветок большое количество микроэлементов, участвующих в деятельности отдельных антиоксидантов. Последние борются со многими свободными радикалами и являются профилактическим средством против рака.

Кроме того креветки:

способствуют похудению,

укрепляют нервную систему,

делают крепче кости,

служат профилактикой при тромбообразовании.

Кому категорически нельзя есть креветки

Исключить из рациона морепродукт нужно полностью тем, у кого на него аллергия.

Если у вас пищевая непереносимость креветок, их нужно употреблять с осторожностью, наблюдая за своим состоянием.

Креветки содержат холестерол. Он считается полезным для организма, но поступающий в организм холестерол увеличивает уровень холестерина в крови.