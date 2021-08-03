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Лікарі з'ясували, кому категорично не можна їсти креветки

Автор: Світлана Мащенко

Креветки - улюблений багатьма морський делікатес, який особливо популярний на літніх курортах. Але з їх вживанням потрібно бути обережніше, так як істи морепродукт можна далеко не всім.

Про це пише foodinformer.

У чому користь креветок

У морепродукті мало калорій, але дуже багато білка і різних мікроелементів. Найбільше - фосфору, цинку, міді, а також певна кількість йоду.

Регулярне вживання креветок запобігає появі анемії.

Креветки заповнюють дефіцит йоду і підтримують щитовидну залозу в здоровому і робочому стані.

Креветки рекомендують їсти діабетикам. У них немає вуглеводів, зате містяться антиоксиданти і жирні кислоти Омега-3, які необхідні при цій хворобі.

У складі креветок велика кількість мікроелементів, що беруть участь в діяльності окремих антиоксидантів. Останні борються з багатьма вільними радикалами і є профілактичним засобом проти раку.

Крім того креветки:

  • сприяють схудненню,
  • зміцнюють нервову систему,
  • роблять міцніше кістки,
  • служать профілактикою при тромбоутворенні.

Кому категорично не можна їсти креветки

Виключити з раціону морепродукт потрібно повністю тим, у кого на нього алергія.

Якщо у вас харчова непереносимість креветок, їх потрібно вживати з обережністю, спостерігаючи за своїм станом.

Креветки містять холестерол. Він вважається корисним для організму, але збільшує рівень холестерину в крові.

Раніше лікарі розповіли, кому категорично заборонено їсти кавуни.

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