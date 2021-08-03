Лікарі з'ясували, кому категорично не можна їсти креветки

Креветки - улюблений багатьма морський делікатес, який особливо популярний на літніх курортах. Але з їх вживанням потрібно бути обережніше, так як істи морепродукт можна далеко не всім.
Про це пише foodinformer.
У морепродукті мало калорій, але дуже багато білка і різних мікроелементів. Найбільше - фосфору, цинку, міді, а також певна кількість йоду.
Регулярне вживання креветок запобігає появі анемії.
Креветки заповнюють дефіцит йоду і підтримують щитовидну залозу в здоровому і робочому стані.
Креветки рекомендують їсти діабетикам. У них немає вуглеводів, зате містяться антиоксиданти і жирні кислоти Омега-3, які необхідні при цій хворобі.
У складі креветок велика кількість мікроелементів, що беруть участь в діяльності окремих антиоксидантів. Останні борються з багатьма вільними радикалами і є профілактичним засобом проти раку.
Крім того креветки:
Виключити з раціону морепродукт потрібно повністю тим, у кого на нього алергія.
Якщо у вас харчова непереносимість креветок, їх потрібно вживати з обережністю, спостерігаючи за своїм станом.
Креветки містять холестерол. Він вважається корисним для організму, але збільшує рівень холестерину в крові.
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