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Лікарі з'ясували, якими напоями небезпечно зігріватися на морозі

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Вівторок 21 грудня 2021 13:19
Лікарі з'ясували, якими напоями небезпечно зігріватися на морозі Фото: лікарі з'ясували, якими напоями небезпечно зігріватися на морозі (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі розповіли, які напої краще не використовувати для зігріву в морозну погоду, щоб не нашкодити своєму здоров'ю і не піддати себе ще більшій небезпеці.

Про це пише Doctorpiter.

Лікарі кажуть, що по суті жоден напій на морозі зігріти не може. Так, може з'явитися відчуття тепла, але організму тепліше від цього не стане.

А ось спиртні напої: горілка, коньяк, вино і навіть "слабоалкоголка" не тільки не зігріють, але охолодять ще більше. Тому про такий спосіб зігріву вже точно потрібно забути.

"Багато хто впевнений, що найкращий спосіб зігрітися на морозі - трохи випити. І це - одна з найпопулярніших помилок. Алкоголь тільки на короткий час може створити ілюзію, що стало тепліше, але насправді в цей час організм замерзає ще сильніше", - впевнений лікар Олександр Мар'янович.

Коли мерзнуть руки, ноги, обличчя - це нормально

Відчувати холод ми починаємо з кінцівок і відкритих ділянок тіла. І це нормальна реакція організму на холод: судини звужуються, щоб зменшити тепловіддачу.

До того ж кров, йдучи від рук і ніг, приливає до внутрішніх органів, щоб підтримати роботу органів і систем.

Тому намагаючись зігріти руки, ноги і обличчя, ми нерідко заважаємо організму утримати тепло.

Як працює алкоголь на морозі

Спиртні напої дійсно розширюють судини і покращують кровопостачання. Тепло розходиться по всьому тілу, але ненадовго - воно дуже швидко починає йти.

Ви знову намагаєтеся зігрітися алкоголем і знову ненадовго. Таким чином запас тепла, потрібний для роботи життєво важливих органів, швидко вичерпується.

При цьому коли ви вже підігріті алкоголем, ви починаєте втрачати контроль над відчуттям холоду. Тому випадки обмороження трапляються найчастіше саме з нетверезими людьми.

Чи працює глінтвейн?

Лікарі кажуть, що напої на зразок глінтвейну, грогу і пуншу можуть на холоді виявитися ще підступніше міцного спиртного.

"Гаряче червоне вино дуже швидко розширює судини, а поєднання його з медом і прянощами тільки підсилює тепловіддачу. А ось в теплому приміщенні келих глінтвейну дозволити собі можна, може, навіть потрібно", - каже медик.

Якщо ви хочете отримати відчуття тепла, все ж віддайте перевагу гарячим безалкогольним напоям. Вони лише створять враження, що стало тепліше, але при цьому шкоди не заподіють.

Раніше доктор Комаровський також розповів про кращий захисний засіб для шкіри, коли на вулиці мороз.

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