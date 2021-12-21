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Новый год со снегом и морозом? Синоптики дали свежий прогноз

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Вторник 21 декабря 2021 10:45
Новый год со снегом и морозом? Синоптики дали свежий прогноз Коллаж РБК-Украина: Синоптики дали прогноз погоды на Новый год
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине на Новый год вероятнее всего будет без сугробов снега и с небольшим морозом.

Какой будет синоптическая ситуация в стране на праздники - читайте ниже в материале Styler.

Так, по данным ресурса Gismeteo, накануне новогодней ночи нас ждет потепление, мокрый снег и дождь, который вероятно смоет часть снежного покрова, устроив "кашу" на дорогах и тротуарах.

А в ближайшие десять дней нас ждут настоящие качели. Среда-четверг 22-23 декабря будут очень морозными. В субботу на Рождество резко потеплеет, но с мокрым снегом, ветром.

Затем, в начале последней недели года, температура сильно снизится, будут снегопады. А 29-30 декабря вероятен мокрый снег, и небольшой "плюс".

31 декабря - 1 января ожидаются малоснежными и с небольшим "минусом".

Смотрите ниже прогноз погоды для Киева, Львова, Харькова, Одессы.

Новый год со снегом и морозом? Синоптики дали свежий прогнозНовый год со снегом и морозом? Синоптики дали свежий прогнозНовый год со снегом и морозом? Синоптики дали свежий прогнозНовый год со снегом и морозом? Синоптики дали свежий прогноз

Скрин: Погода в Украине, прогноз на две недели (gismeteo.ua)

Ресурс Аccuweather дает схожий прогноз: "качели" до конца года и бесснежный Новый год с небольшим морозом.

Новый год со снегом и морозом? Синоптики дали свежий прогноз

Скрин: Погода в Киеве до Нового года (accuweather.com)

А вот сайт Meteoprog показывает довольно сильные морозы на праздничный уик-энд.

Новый год со снегом и морозом? Синоптики дали свежий прогноз

Скрин: Погода в Киеве до Нового года (meteoprog.com)

Ранее синоптики предупредили о том, что в Украине резко изменится погода.

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