Новый год со снегом и морозом? Синоптики дали свежий прогноз

Погода в Украине на Новый год вероятнее всего будет без сугробов снега и с небольшим морозом.

Какой будет синоптическая ситуация в стране на праздники - читайте ниже в материале Styler .

Так, по данным ресурса Gismeteo, накануне новогодней ночи нас ждет потепление, мокрый снег и дождь, который вероятно смоет часть снежного покрова, устроив "кашу" на дорогах и тротуарах.

А в ближайшие десять дней нас ждут настоящие качели. Среда-четверг 22-23 декабря будут очень морозными. В субботу на Рождество резко потеплеет, но с мокрым снегом, ветром.

Затем, в начале последней недели года, температура сильно снизится, будут снегопады. А 29-30 декабря вероятен мокрый снег, и небольшой "плюс".

31 декабря - 1 января ожидаются малоснежными и с небольшим "минусом".

Смотрите ниже прогноз погоды для Киева, Львова, Харькова, Одессы.

Скрин: Погода в Украине, прогноз на две недели (gismeteo.ua)

Ресурс Аccuweather дает схожий прогноз: "качели" до конца года и бесснежный Новый год с небольшим морозом.

Скрин: Погода в Киеве до Нового года (accuweather.com)

А вот сайт Meteoprog показывает довольно сильные морозы на праздничный уик-энд.

Скрин: Погода в Киеве до Нового года (meteoprog.com)