Врачи выяснили, с каким продуктом опасно сочетать кофе

Кофе нельзя сочетать со сладостями, хотя такая комбинация очень популярна. Врачи объяснили, что это чревато гипогликемией - опасным для здоровья состоянием.
Почему такое сочетание опасно, как правильно пить кофе, в чем его польза и потенциальный вред - читайте ниже в нашем материале.
По словам эксперта по снижению веса, сочетание кофе и десертов приводит к резким скачкам уровня глюкозы.
"Если речь идет о кофе со сладким, то уровень глюкозы повышается чрезмерно, а затем резко падает", - объяснил эксперт.
Гипогликемия проявляется в виде слабости организма, головокружений, холодного липкого пота и сонливости. При этом каждый человек переносит недуг по-своему.
Кроме того кофе содержит вещества, препятствующие усвоению мироэлементов и витаминов из пищи. Поэтому напиток лучше употреблять между приемами пищи, а не вместе с ней.
"Метаболизм после кофе отличается, поэтому решающее значение должно иметь ваше наблюдение за своим самочувствием", - уверен врач.
Доказано, что кофеин повышает уровень дофамина в мозге. Это позволяет нам чувствовать себя бодрее и веселее.
Употребление кофе в умеренных количествах положительно влияет на центральную нервную систему (ЦНС). Благодаря этому улучшается настроение, повышается физическая и умственная активность.
При этом благоприятная доза кофеина очень индивидуальна для каждого человека, посколько зависит от типа нервной системы.
Одно из исследований американских ученых говорит, что излишнее увлечение кофе может стать причиной проблем с глазами, особенно если это ваше "больное место".
Если пить слишком много кофе, может развиться глаукома. Это касается людей с такой предрасположенностью - повышенным уровнем глазного давления. Ученые советуют не превышать дозу 3-5 чашек, чтобы избежать неприятных последствий.
Ранее эксперты также рассказали, что кофе из кофейни летом может быть опасен.