Врачи выяснили, с каким продуктом опасно сочетать кофе

По словам эксперта по снижению веса, сочетание кофе и десертов приводит к резким скачкам уровня глюкозы.

"Если речь идет о кофе со сладким, то уровень глюкозы повышается чрезмерно, а затем резко падает", - объяснил эксперт.

Гипогликемия проявляется в виде слабости организма, головокружений, холодного липкого пота и сонливости. При этом каждый человек переносит недуг по-своему.

Кроме того кофе содержит вещества, препятствующие усвоению мироэлементов и витаминов из пищи. Поэтому напиток лучше употреблять между приемами пищи, а не вместе с ней.

"Метаболизм после кофе отличается, поэтому решающее значение должно иметь ваше наблюдение за своим самочувствием", - уверен врач.

Кофе в умеренных дозах полезен

Доказано, что кофеин повышает уровень дофамина в мозге. Это позволяет нам чувствовать себя бодрее и веселее.

Употребление кофе в умеренных количествах положительно влияет на центральную нервную систему (ЦНС). Благодаря этому улучшается настроение, повышается физическая и умственная активность.

При этом благоприятная доза кофеина очень индивидуальна для каждого человека, посколько зависит от типа нервной системы.

Злоупотребление напитком может привести к проблемам с глазами

Одно из исследований американских ученых говорит, что излишнее увлечение кофе может стать причиной проблем с глазами, особенно если это ваше "больное место".

Если пить слишком много кофе, может развиться глаукома. Это касается людей с такой предрасположенностью - повышенным уровнем глазного давления. Ученые советуют не превышать дозу 3-5 чашек, чтобы избежать неприятных последствий.