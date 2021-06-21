Лікарі з'ясували, з яким продуктом небезпечно поєднувати каву

За словами експерта зі зниження ваги, поєднання кави і десертів призводить до різких стрибків рівня глюкози.

"Якщо мова йде про каву з солодощами, то рівень глюкози підвищується надмірно, а потім різко падає", - пояснив експерт.

Гіпоглікемія виявляється у вигляді слабкості організму, запаморочень, холодного липкого поту і сонливості. При цьому кожна людина переносить недугу по-своєму.

Крім того кава містить речовини, що перешкоджають засвоєнню міроелементів і вітамінів з їжі. Тож напій краще вживати між прийомами їжі, а не разом з нею.

"Метаболізм після кави відрізняється, тому вирішальне значення має мати ваше спостереження за своїм самопочуттям", - упевнений лікар.

Кава в помірних дозах корисна

Доведено, що кофеїн підвищує рівень дофаміну в мозку. Це дозволяє нам відчувати себе бадьоріше і веселіше.

Вживання кави в помірних кількостях позитивно впливає на центральну нервову систему (ЦНС). Завдяки цьому поліпшується настрій, підвищується фізична і розумова активність.

При цьому сприятлива доза кофеїну дуже індивідуальна для кожної людини, оскільки залежить від типу нервової системи.

Зловживання напоєм може призвести до проблем з очима

Одне з досліджень американських вчених говорить, що зайве захоплення кавою може стати причиною проблем з очима, особливо якщо це ваше "хворе місце".

Якщо пити занадто багато кави, може розвинутися глаукома. Це стосується людей з такою схильністю - підвищеним рівнем очного тиску. Вчені радять не перевищувати дозу 3-5 чашок, щоб уникнути неприємних наслідків.