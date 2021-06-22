Врачи выяснили, какие продукты вызывают целлюлит

Хотя целлюлит и признан вторичным половым признаком, "украшающим" тело от 85 до 90% женщин, проявляться он может, как очень сильно, так и едва заметно.

Чтобы уменьшить признаки целлюлита, исключите из своего рациона такие продукты:

жареное мясо, колбасы, ветчину,

соления и консервацию,

сдобную выпечку и торты,

сладости,

продукты с высоким содержанием искусственных добавок и подсластителей.

Тем, кто серьезно настроился на борьбу с целлюлитом, следует значительно сократить употребление алкоголя. А лучше и вовсе от него отказаться.

Еще одним врагом нашей кожи является соль. Если злоупотреблять соленым, нарушается обмен жидкости, упругость кожи снижается, что делает проявления целлюлита более заметным.

Вредные привычки способствуют ухудшению состояния кожи и появлению апельсиновой корки.