Лікарі з'ясували, які продукти викликають целюліт

Хоча целюліт і визнаний вторинною статевою ознакою, що "прикрашає" тіло від 85 до 90% жінок, проявлятися він може, як дуже сильно, так і ледь помітно.

Щоб зменшити ознаки целюліту, виключіть зі свого раціону такі продукти:

смажене м'ясо, ковбаси, шинку,

соління і консервацію,

здобну випічку і торти,

солодощі,

продукти з високим вмістом штучних добавок і підсолоджувачів.

Тим, хто серйозно налаштувався на боротьбу з целюлітом, слід значно скоротити вживання алкоголю. А краще і зовсім від нього відмовитися.

Ще одним ворогом нашої шкіри є сіль. Якщо зловживати солоним, порушується обмін рідини, пружність шкіри знижується, що робить прояви целюліту більш помітним.

Шкідливі звички сприяють погіршенню стану шкіри і появі апельсинової кірки.