Лікарі з'ясували, які продукти викликають целюліт

Лікарі кажуть, що боротьба проти ненависного целюліту повинна бути комплексною: корекція харчування, фізична активність, масаж, застосування косметичних засобів. Кожен пункт у цьому списку має значення у війні з "апельсиновою кіркою", а харчування - особливо важливе.
Від яких продуктів слід відмовитися, щоб зменшити прояви целюліту, а які звички, в тому числі і харчові слід виробити - читайте нижче в нашому матеріалі.
Хоча целюліт і визнаний вторинною статевою ознакою, що "прикрашає" тіло від 85 до 90% жінок, проявлятися він може, як дуже сильно, так і ледь помітно.
Щоб зменшити ознаки целюліту, виключіть зі свого раціону такі продукти:
Тим, хто серйозно налаштувався на боротьбу з целюлітом, слід значно скоротити вживання алкоголю. А краще і зовсім від нього відмовитися.
Ще одним ворогом нашої шкіри є сіль. Якщо зловживати солоним, порушується обмін рідини, пружність шкіри знижується, що робить прояви целюліту більш помітним.
Шкідливі звички сприяють погіршенню стану шкіри і появі апельсинової кірки.
Раніше ми писали, які звички призводять до появи целюліту.