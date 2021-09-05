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Врачи выяснили, какие продукты нужно есть только холодными: мы привыкли их разогревать

Автор: Светлана Мащенко

Врачи выяснили, какие привычные для каждого украинца продукты желательно употреблять холодными. Так и польза от них увеличится, и вреда для фигуры станет меньше. Ведь в этот список попала не самая дружелюбная для нашей талии еда.

Об этом рассказал диетолог Антье Гал, пишет Focus.

По мнению эксперта, это крахмалосодержащие продукты, а именно рис, макароны и картофель.

Диетолог говорит, что когда крахмал холодный, он усваивается нашим организмом подобно клетчатке. В таком случае этот сомнительный для фигуры продукт может быть полезен, как для микрофлоры кишечника, так и для регулировки уровня сахара в крови.

"Когда продукты становятся холодными, содержащийся в них крахмал вырабатывается как продукт разложения. Это положительно влияет на кишечную флору, регулирует уровень сахара в крови и даже может помочь вам похудеть", - говорит врач.

А вот повторный разогрев продуктов эти полезные качества значительно уменьшает.

Также некоторые врачи составили список продуктов, которые нельзя греть в микроволновке. К ним относятся:

  • Мясо
  • Шпинат, листья салата и зелень
  • Фрукты и ягоды
  • Грибы
  • Грудное молоко

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