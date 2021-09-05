Врачи выяснили, какие продукты нужно есть только холодными: мы привыкли их разогревать

По мнению эксперта, это крахмалосодержащие продукты, а именно рис, макароны и картофель.

Диетолог говорит, что когда крахмал холодный, он усваивается нашим организмом подобно клетчатке. В таком случае этот сомнительный для фигуры продукт может быть полезен, как для микрофлоры кишечника, так и для регулировки уровня сахара в крови.

"Когда продукты становятся холодными, содержащийся в них крахмал вырабатывается как продукт разложения. Это положительно влияет на кишечную флору, регулирует уровень сахара в крови и даже может помочь вам похудеть", - говорит врач.

А вот повторный разогрев продуктов эти полезные качества значительно уменьшает.

Также некоторые врачи составили список продуктов, которые нельзя греть в микроволновке. К ним относятся: